Ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο αποκάλυψε κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος

Οι ΗΠΑ επιμένουν πως η συμφωνία με το Ιράν για δεκαπενθήμερη κατάπαυση πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις πολλών χωρών
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Αυτό αποκάλυψε χθες (15.04.2026) κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, την επομένη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος, έσπευσε να διευκρινίσει ότι μία συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της προσκείμενης στο Ιράν .λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, ο αξιωματούχος είπε: «Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν».

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «ο Πρόεδρος (Τραμπ) θα επικροτούσε τον τερματισμό τον εχθροπραξιών στον Λίβανο, στο πλαίσιο μίας ειρηνευτικής συμφωνίας» μεταξύ του Ισραήλ και της χώρας αυτής.

Οι συνομιλίες της 14ης Απριλίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου από το 1993.

Οι πρεσβευτές των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον συμφώνησαν στην έναρξη απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ επιμένουν πως η συμφωνία με το Ιράν για δεκαπενθήμερη κατάπαυση πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις πολλών χωρών για κάτι τέτοιο.

