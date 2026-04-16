Ουκρανία: 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίας από ρωσικές επιθέσεις

Επιθέσεις με πυραύλους και drones τραυμάτισαν επίσης δεκάδες ανθρώπους σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου
Νύχτα κόλαση πέρασε η Ουκρανία με τουλάχιστον 12 άτομα να χάνου τη ζωή τους μετά από ρωσικά αεροπορικές επιθέσεις

Οι νεκροί είναι έξι στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), τέσσερις στην πρωτεύουσα Κίεβο και δύο στη Ντνίπρο (κεντρικά) από τις αεροπορικές επιθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας.

Πλήγματα με πυραύλους και drones τραυμάτισαν επίσης δεκάδες ανθρώπους σε διάφορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Κιέβου, της Οδησσού, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.

Τρεις άμαχοι στην Ουκρανία, ανάμεσά τους δωδεκάχρονο παιδί, καθώς και δυο παιδιά στη Ρωσία σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή αεροπορικών πληγμάτων ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, ανακοίνωσαν οι αρχές εκατέρωθεν των συνόρων.

«Δυο άνθρωποι, αγόρι 12 ετών και γυναίκα 35 ετών, σκοτώθηκαν εξαιτίας επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram στις 05:00, κάνοντας επίσης λόγο για 18 κατοίκους τραυματίες, 11 από τους οποίους εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Τραυματίστηκαν επίσης 4 τραυματιοφορείς, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Στη συνοικία Ποντίλσκι, όπου το ισόγειο ιδιωτικής κατοικίας κατέρρευσε, παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», είχε αναφέρει νωρίτερα.

Φωτιά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Στη ρωσική πλευρά, δυο παιδιά 5 και 14 ετών σκοτώθηκαν σε επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Τρομοκρατική επίθεση με drones εναντίον κατοικιών στην Τουάψε στοίχισε τη ζωή σε δυο ανηλίκους ηλικίας 5 και 14 ετών», ανέφερε ο κ. Καντράτιεφ μέσω Telegram, εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες και προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης δυο ενήλικοι.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα χρόνια, ο ρωσικός στρατός πλήττει σχεδόν κάθε νύχτα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τομείς της Ουκρανίας — και τελευταία εντείνει επίσης τις επιδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς να λογαριάζονται οι στρατιωτικοί των δυο πλευρών.

Ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει οι εμπόλεμες πλευρές να πλησιάσουν σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις έχουν πρακτικά ανασταλεί αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

