Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το Ιράν θα βυθίσει πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ απειλεί σύμβουλός του

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, «ευχήθηκε» να προχωρούσαν οι Αμερικανοί σε χερσαία εισβολή επειδή, όπως είπε, «θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους και μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα»
Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ / West Asia News Agency / Handout via REUTERS

Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ απείλησε χθες (15.04.2026) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ.

«Ο κ. Τραμπ θέλει να αστυνομεύσει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάστηκε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη τον περασμένο Μάρτιο.

«Είναι στ’ αλήθεια δική σας δουλειά αυτό; Είναι δουλειά ενός ισχυρού στρατού, όπως αυτός των ΗΠΑ;», πρόσθεσε και προειδοποίησε:

«Τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πυραύλους μας», οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με «κίνδυνο», συνέχισε. «Μπορεί να χτυπηθούν από τους πυραύλους μας, θα μπορούσαμε να τους καταστρέψουμε», επέμεινε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή.

Θεωρούμενος ως «γεράκι» ακόμη και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ έκρινε εξάλλου πως θα ήταν «καλό» αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε χερσαία εισβολή στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους, μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα», εξήγησε.

«Δεν είμαι επ’ ουδενί υπέρ της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε, τονίζοντας πάντως ότι αυτή δεν είναι παρά η «προσωπική» του άποψη.

 

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, γνωστή προσωπικότητα στο Ιράν, διετέλεσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης από το 1981 ως το 1997.

