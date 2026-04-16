Έκανε πάνω από 200 τατουάζ με το όνομά του στο κορμί της συντρόφου του για να δείξει πως είναι ιδιοκτησία του

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία με έναν άνδρα να βαρά πάνω από 200 τατουάζ με το όνομά του ή τα αρχικά του στο κορμί της συντρόφου του, μόνο και μόνο για να δείξει πως είναι δική του.

Ο άνδρας αγόρασε ένα φτηνό μηχάνημα και ξεκίνησε να χτυπά τα τατουάζ στην σύντροφό του, φτάνοντας στο σημείο να καλύψει το 90% του σώματός της. Η οργάνωση Spijt van Tattoo που έμαθε την εξοργιστική υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία, ξεκίνησε εκστρατεία για συγκέντρωση για να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να την βοηθήσει να αφαιρέσει το μελάνι.

Ο πρώην σύντροφός της, χτύπαγε τα τατουάζ κυρίως σε σημεία που είχαν αγγίξει οι πρώην σχέσεις της, όπως στήθος ή οπίσθια.

Από την καταμέτρηση που έγινε, η γυναίκα έκανε τατουάζ πάνω από 250 φορές το όνομα του πρώην συντρόφου της.

Στις φωτογραφίες της φαίνεται όλο το πρόσωπό της και ο λαιμός της να είναι καλυμμένος με μελάνι.

Μετά από 2 χρόνια επίμονων παρεμβάσεων για την αφαίρεση του μελανιού, η Τζόουκ επέστρεψε επιτέλους στην κανονική μορφή της. Το πρόσωπό της δεν προδίδει καθόλου την κακοποίηση που βίωσε από τον άλλοτε αγαπημένο της.

Η κοπέλα που έπεσε θύμα αυτού του είδους της κακοποίησης, ισχυρίζεται ότι κατήγγειλε τον πρώην της στις ολλανδικές αρχές, αλλά δεν έγινε κάτι «επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι συναίνεσε», κατήγγειλε η οργάνωση

Η γυναίκα ελπίζει να αφαιρέσει και τα τελευταία τατουάζ μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα χρήματα που θα περισσέψουν θα δοθούν για να βοηθηθούν άλλα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως λέει η ίδια «κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος».