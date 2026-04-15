Κίνα: Τσακώθηκε με τον άντρα της και πέταξε από το παράθυρο 160.000 δολάρια

Σαν σκηνή από ταινία έμοιαζε αυτό που συνέβη στην Κίνα, όταν χρήματα άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό! Κάτοικοι στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ έμειναν άφωνοι βλέποντας χαρτονομίσματα να σκορπίζονται στον αέρα, με τη συνολική αξία να φτάνει περίπου τα 162.000 δολάρια.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η Κίνα έγινε σκηνικό ενός άτυπου «κυνηγιού θησαυρού», με δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν για να μαζέψουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν. Πανικός, φωνές και… πολύ τρέξιμο κάτω από την πολυκατοικία, σε ένα θέαμα που δύσκολα βλέπει κανείς στην καθημερινότητα.

Πίσω από το απίστευτο αυτό περιστατικό, φαίνεται πως κρύβεται μια έντονη προσωπική στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που πέταξε τα χαρτονομίσματα από το μπαλκόνι της βρισκόταν σε κατάσταση μεγάλης έντασης, μετά από έντονο καβγά με τον σύζυγό της.

Woman throws $162k in cash from Balcony after ‘fight with her husband.’ pic.twitter.com/walCRvzb31 — Temitope Hassan (@temihat) April 15, 2026

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, που κάνει την υπόθεση ακόμα πιο δραματική. Λέγεται πως η γυναίκα είχε μόλις μάθει άσχημα νέα για την υγεία ενός πολύ κοντινού της ανθρώπου και βρισκόταν υπό μεγάλη ψυχολογική πίεση.

Όσο για το αν τα χρήματα ήταν αληθινά; Όπως αποδείχτηκε ήταν! Οι διαχειριστές του κτιρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χαρτονομίσματα είναι γνήσια, διαψεύδοντας όσους πίστεψαν ότι πρόκειται για φάρσα ή διαφημιστικό κόλπο.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, μετατρέποντας μια προσωπική κρίση σε δημόσιο θέαμα, αλλά και σε μια απρόσμενη «ευκαιρία» για όσους βρέθηκαν στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.