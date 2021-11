Στιγμές τρόμου έζησαν ένοικοι και εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο «Hyatt Ziva Riviera», στο Μεξικό, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένοπλος πλησίασε το πολυτελές ξενοδοχείο από την παραλία και άρχισε να πυροβολεί, σπέρνοντας τον τρόμο.

All guests and employees taken out of hiding now and brought to lobby. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still no update from hotel. People are hugging each other and crying. pic.twitter.com/AqbYms3AUb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Πλήθος κόσμου βρήκε κρυψώνα σε σκοτεινό δωμάτιο, ενώ τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί ήταν σε εξέλιξη παιχνίδι βόλεϊ.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό. Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο ένοπλος και ένας συνεργός του είναι νεκροί.

Still hiding in a dark room deep in the hotel. Other guests told me they heard gunfire. Resort is secluded, was told gunman came up from the beach. Hotel employees hugging each other. pic.twitter.com/7Vv16Y7Zts — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021