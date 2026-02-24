Μεξικό: Συγκλονίζει Ελληνίδα περιγράφοντας το κύμα βίας μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – «Για πρώτη φορά ένιωσα πραγματικό φόβο»

Το Μεξικό «φλέγεται» από το κύμα βίας που ξέσπασε μετά τον θάνατο του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Ελ Μέντσο. Σε πολλές περιοχές της χώρας ζουν Έλληνες με την αγωνία τους να είναι έκδηλη.

Το λουτρό αίματος στο Μεξικό ακολούθησε μετά την στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία του Χαλίσκο για την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών Ελ Μέντσο. Το κύμα βίας ζουν και οι Έλληνες που μένουν στο Μεξικό με την Κωνσταντίνα Μπούλη, η οποία εργάζεται στη Γουαδαλαχάρα να μιλάει στην ΕΡΤ για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

«Το πρωί της Κυριακής όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ωστόσο, γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια», ήταν τα λόγια της σημειώνοντας ότι δεν ήταν ξεκάθαρο τι έχει συμβεί.

«Λίγη ώρα αργότερα, τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Αναφορές έκαναν λόγο για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ. Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας», ήταν να λόγια της σημειώνοντας ότι υπήρχε σύγχυση αλλά και παραπληροφόρηση στα social media.

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Μπούλη για πρώτη φορά ένιωσε φόβο στο Μεξικό. «Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ. Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε».

Όπως επισημαίνει επικρατεί πλέον ηρεμία, αλλά ακόμα δεν επανέλθει στους κανονικούς ρυμούς. «Τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη».