Δεκαεννέα φερόμενα μέλη συμμορίας και 10 στρατιώτες είναι τα άτομα που σκοτώθηκαν συνολικά στα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν το Μεξικό, μετά τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν, γιο του διαβόητου «Ελ Τσάπο». Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας, Λουίς Κρεσένσιο Σαντοβάλ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την Πέμπτη τον Οβίδιο, γιο του διαβόητου, φυλακισμένου Χοακίν, «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν στο Μεξικό. Μέλη του καρτέλ Σιναλόα και συνεργάτες τους εξαπέλυσαν βίαιες επιθέσεις στην περιοχή, πυροβολώντας αστυνομικούς και στρατιώτες, πυρπολώντας οχήματα και αποκλείοντας δρόμους κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού.

Οι ταραχές επικεντρώθηκαν στην πόλη Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της Σιναλόα, όπου εδρεύει το πανίσχυρο καρτέλ επικεφαλής του οποίου ήταν ο «Ελ Τσάπο» μέχρι τη σύλληψή του το 2016 και την απέλασή του στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σαντοβάλ είπε ότι στις χθεσινές επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους πολιτών.

