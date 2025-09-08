Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο και «σκόρπισε τον θάνατο»- 8 νεκροί και 45 τραυματίες

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Δευτέρα (8/9/2025), βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.

Το τραγικό περιστατικό με το τρένο που «καρφώθηκε» πάνω στο λεωφορείο, συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, όπως αναφέρει το Associated Predd.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λεωφορείο φαίνεται ότι διέσχιζε τις γραμμές του τρένου αλλά δεν υπήρχε κάποια μπάρα ή κάποιο φανάρι για να δείξει στον οδηγό οτι πρέπει να σταματήσει. Έτσι την στιγμή που περνούσε από τις ράγες το τρένο έπεσε πάνω στο λεωφορείο και «σκόρπισε τον θάνατο».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος και η κυκλοφορία έχει κλείσει και στις δύο κατευθύνσεις για να μπορέσουν να επέμβουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το AP, δεν υπήρχαν ορατές μπάρες διασταύρωσης ή άλλα σήματα στο σημείο από το οποίο περνούσε το λεωφορείο, ενώ λίγο πριν τη σύγκρουση, τα αυτοκίνητα φαίνεται να διασχίζουν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε εξαφανιστεί και οι επιβάτες μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο πάνω επίπεδο καθώς το τρένο επιβράδυνε μέχρι να σταματήσει.

MEXICO BUS-TRAIN COLLISION



A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr — Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025

Η περιοχή είναι βιομηχανική και έχει μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια, ενώ η αιτία της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη γνωστή.



