Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο και «σκόρπισε τον θάνατο»- 8 νεκροί και 45 τραυματίες

Η αιτία της σύγκρουσης δεν είναι ακόμα γνωστή και οι αρχές επιχειρούν στο σημείο
Το λεωφορείο που συγκρούστηκε με το τρένο
Το λεωφορείο που συγκρούστηκε με το τρένο / φωτό από X Inforoom

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Δευτέρα (8/9/2025), βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.

Το τραγικό περιστατικό με το τρένο που «καρφώθηκε» πάνω στο λεωφορείο, συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, όπως αναφέρει το Associated Predd.

Το λεωφορείο φαίνεται ότι διέσχιζε τις γραμμές του τρένου αλλά δεν υπήρχε κάποια μπάρα ή κάποιο φανάρι για να δείξει στον οδηγό οτι πρέπει να σταματήσει. Έτσι την στιγμή που περνούσε από τις ράγες το τρένο έπεσε πάνω στο λεωφορείο και «σκόρπισε τον θάνατο».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος και η κυκλοφορία έχει κλείσει και στις δύο κατευθύνσεις για να μπορέσουν να επέμβουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το AP, δεν υπήρχαν ορατές μπάρες διασταύρωσης ή άλλα σήματα στο σημείο από το οποίο περνούσε το λεωφορείο, ενώ λίγο πριν τη σύγκρουση, τα αυτοκίνητα φαίνεται  να διασχίζουν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε εξαφανιστεί και οι επιβάτες μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο πάνω επίπεδο καθώς το τρένο επιβράδυνε μέχρι να σταματήσει.

Η περιοχή είναι βιομηχανική και έχει μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια, ενώ η αιτία της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη γνωστή.

