Mel Schilling: Πέθανε η γνωστή τηλεπερσόνα σε ηλικία 54 ετών – «Το φως μου σβήνει» είχε γράψει πριν μερικές μέρες

Η μάχη με τον καρκίνο και το συγκλονιστικό «αντίο» του συζύγου της
Η τηλεπερσόνα Mel Schilling / Photo by Don Arnold / WireImage

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε η Mel Schilling, γνωστή τηλεπερσόνα και ειδικός σχέσεων από το Married at First Sight. Ο θάνατος της από καρκίνο προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, λίγες μόλις ημέρες αφότου η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιδείνωση της υγείας της.

Η γνωστή τηλεπερσόνα έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της, μέσα από ένα συγκλονιστικό αποχαιρετίστηριο μήνυμα.

Η ίδια είχε διαγνωστεί τον Δεκέμβριο του 2023 με καρκίνο του παχέος εντέρου, όταν εντοπίστηκε όγκος, ο οποίος αφαιρέθηκε. Ωστόσο, η ασθένεια επανήλθε και επιδεινώθηκε, φτάνοντας να κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο.

Στις 12 Μαρτίου, σε μια συγκλονιστική ανάρτηση, είχε γράψει πως «το φως μου αρχίζει να σβήνει – και μάλιστα γρήγορα», προμηνύοντας την τραγική εξέλιξη.

 
 
 
 
 
Ο σύζυγός της ανακοίνωσε τον θάνατό της γράφοντας πως «η Melanie Jane Brisbane-Schilling έφυγε σήμερα ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγάπη».
Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, αποκάλυψε ότι μέχρι και την τελευταία της στιγμή σκεφτόταν μόνο την οικογένειά της, λέγοντας πως «στις τελευταίες της στιγμές, όταν πίστευα ότι ο καρκίνος της είχε στερήσει τη δυνατότητα να μιλήσει, με κάλεσε κοντά της και μου ψιθύρισε ένα μήνυμα για εμένα και τη Maddie που θα με συντροφεύει για όλη μου τη ζωή».

 
 
 
 
 
Για το ευρύ κοινό ήταν μια εμβληματική παρουσία της τηλεόρασης, όμως για την οικογένειά της ήταν κάτι πολύ πιο προσωπικό.

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της, «για τους περισσότερους ήταν η Mel Schilling, η “μητέρα” του MAFS και βασίλισσα της reality τηλεόρασης. Για εμένα και τη Maddie ήταν η δική μας μικρή Melsie: μια απίστευτη μαμά, πρότυπο και σύντροφος ζωής».

