«Melania»: Ο σκηνοθέτης και συνθέτης της ταινίας «Phantom Thread» ζητούν να αφαιρεθεί η μουσική τους από το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead μιλάνε για «παραβίαση» της συμφωνίας με τον σύνθετη
μελάνια τραμπ
Μελάνια Τραμπ / REUTERS/Kevin Lamarque

Nα αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, «Melania», η μουσική που έπαιζε στην ταινία «Phantom Thread» ζήτησαν ο σκηνοθέτης της, Πολ Τόμας Άντερσον, και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead.

Στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, το οποίο βγήκε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα, φέρεται να ακούγεται ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread του 2017. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Πολ Τόμας Άντερσον και περιλαμβάνει μουσική του Γκρίνγουντ.

Και οι δύο τους ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ και ισχυρίστηκαν ότι αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας με τον σύνθετη.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ Melania» αναφέρεται σε κοινή δήλωση τους, η οποία δημοσιεύτηκε από το Variety.

«Ενώ ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η Universal δεν συμβουλεύτηκε τον Τζόνι για χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με τον συνθέτη» σημειώνεται στη δήλωση.

«Ως αποτέλεσμα, ο Τζόνι και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή του μουσικού έργου από το ντοκιμαντέρ» προστίθεται.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Melania» που έχει τραβήξει τα βλέμματα, όχι μόνο για καλούς λόγους, ακολουθεί την περίοδο των 20 ημερών προτού ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, ορκιστεί για δεύτερη φορά στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι Amazon, Disney, Netflix και Paramount Pictures υπέβαλαν όλες υποψηφιότητα για τα δικαιώματα streaming και ενώ η Disney προσέφερε περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια έχασε από την προσφορά των 40 εκατομμυρίων δολαρίων της Amazon.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δήλωσε ότι η θερμή υποδοχή στα απομνημονεύματά της του 2024 την ώθησε να σκεφτεί την ιδέα.

