Μελάνια Τραμπ: Η επανεμφάνισή της στον Λευκό Οίκο σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ, Άλτμαν – Μεγάλος απών ο Έλον Μασκ

«Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
«Τα ρομπότ είναι εδώ», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη / REUTERS / Brian Snyder

Μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και στην προεδρία των ΗΠΑ έκανε η Μελάνια Τραμπ με αφορμή την «προεδρική πρωτοβουλία για την ΑΙ».

Μαζί με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ, στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου βρέθηκαν μεγιστάνες της τεχνολογίας όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Σάτια Ναντέλα από την Microsoft, ο Σούντρα Πιτσάι της Google και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI ενώ απών ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ, Έλον Μασκ της Tesla.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι προετοιμάσουν τα παιδιά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον / REUTERS / Brian Snyder
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Η Μελάνια Τραμπ σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ και Άλτμαν / REUTERS / Brian Snyder
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Η 8η εμφάνση της Μελάνια Τραμπ από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Brian Snyder
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
«Τα ρομπότ είναι εδώ», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη / REUTERS / Brian Snyder

«Ως ηγέτες και γονείς, πρέπει να διαχειριστούμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως τα ίδια μας τα παιδιά: ενδυναμώνοντάς την, αλλά με προσεκτική καθοδήγηση», δήλωσε, καλώντας τους ηγέτες να δώσουν προτεραιότητα στις υποδομές και την ενέργεια, την εθνική ασφάλεια και το ταλέντο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται.

Η παρουσία της Μελάνια Τραμπ αποτέλεσε μια νέα προσπάθεια για την πλατφόρμα «Be Best» από την της πρώτη παρουσία της στον Λευκό Οίκο, η οποία περιελάμβανε έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το CNN η εκδήλωση της Πέμπτης ήταν η πρώτη δημόσια παρουσιά της Μελάνια Τραμπ από τις 13 Ιουλίου με υπογραμμίζοντας την απόφασή της να κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις.

