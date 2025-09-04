Μέλη της Χαμάς ξυλοκοπούν άγρια πολίτες σε αγορά της Γάζας – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκάρει ένα βίντεο που έρχεται στο φως και δείχνει τη βίαιη δράση της Χαμάς ακόμα και μέσα στην Γάζα.

Στο σκληρό βίντεο μέλη της Χαμάς ξυλοκοπούν άγρια μια μεγάλη ομάδα πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε μια αγορά στη Λωρίδα της Γάζας.

Εχοντας καλυμένα τα πρόσωπά τους και ξύλα στα χέρια χτυπούν τους πολίτες που υπομένουν ένα τεράστιο μαρτύριο έχοντας μάλιστα γονατίσει.

BREAKING:



A new video emerges of Hamas terrorists severely beating a large group of Gazan civilians at a market pic.twitter.com/phwPigPXmR — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Ένας άνδρας βρίσκεται στο έδαφος με τα μέλη της Χαμάς να τον ξυλοκοπούν και να τον κλωτσούν σε όλο του το σώμα. Άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν, αλλά μάταια.