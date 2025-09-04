Κόσμος

Μέλη της Χαμάς ξυλοκοπούν άγρια πολίτες σε αγορά της Γάζας – Βίντεο ντοκουμέντο

Εχοντας καλυμένα τα πρόσωπά τους και ξύλα στα χέρια χτυπούν τους πολίτες που υπομένουν ένα τεράστιο μαρτύριο έχοντας μάλιστα κάποιοι γονατίσει
Μέλη της Χαμάς ξυλοκοπούν πολίτες
Μέλη της Χαμάς ξυλοκοπούν πολίτες

Σοκάρει ένα βίντεο που έρχεται στο φως και δείχνει τη βίαιη δράση της Χαμάς ακόμα και μέσα στην Γάζα.

Στο σκληρό βίντεο μέλη της Χαμάς ξυλοκοπούν άγρια μια μεγάλη ομάδα πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε μια αγορά στη Λωρίδα της Γάζας.

Εχοντας καλυμένα τα πρόσωπά τους και ξύλα στα χέρια χτυπούν τους πολίτες που υπομένουν ένα τεράστιο μαρτύριο έχοντας μάλιστα γονατίσει.

Ένας άνδρας βρίσκεται στο έδαφος με τα μέλη της Χαμάς να τον ξυλοκοπούν και να τον κλωτσούν σε όλο του το σώμα. Άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν, αλλά μάταια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Salt Typhoon: Ο ψηφιακός τυφώνας της Κίνας που σάρωσε τις αμερικανικές τηλεπικοινωνίες – Η σκιώδης ομάδα χάκερ δρα από το 2022
Η Κίνα φέρεται να πραγματοποίησε μία από τις πιο φιλόδοξες κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία της - Στόχος ακόμα και οι επικοινωνίες Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024
Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο τηλέφωνο μέσα στη λιμουζίνα του
Το Ισραήλ ορκίζεται να απαντήσει στις επιθέσεις των Χούθι – «Θα προκαλέσουμε τις 10 πληγές του Φαραώ» λέει ο Κατζ
Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη είχε προσγειωθεί εκτός ισραηλινής επικράτειας
Υεμένη 1
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ «Γκλόρια» με τους 17 νεκρούς στη Λισαβόνα - Όλα δείχνουν βλάβη φρένων
Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τις χαοτικές στιγμές που ακολούθησαν δευτερόλεπτα μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ, με τους κατοίκους της περιοχής να φωνάζουν ότι «υπάρχουν παιδιά κάτω από το τελεφερίκ»
Εικόνα του τόπου του δυστυχήματος μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του τελεφερίκ Gloria, ενός δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου, στη Λισαβόνα
18
Η κλιματική αλλαγή αύξησε 40 φορές τους καύσωνες που ευνόησαν πυρκαγιές στην Ιβηρική Χερσόνησο
Η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, έκανε τις μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών 40 φορές πιο συχνές και 30% πιο έντονες
Φωτιά
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για την απόφαση που έκρινε παράνομους τους τελωνειακούς δασμούς
Με την προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ του ζητάει να αποφασίσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αν σκοπεύει να εξετάσει το θέμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Μαζική κυβερνοεπίθεση της Κίνας ενδέχεται να έχει κλέψει δεδομένα από σχεδόν όλους τους αμερικανούς
Μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση «Salt Typhoon» φέρεται να έπληξε περισσότερες από 80 χώρες και να εξέθεσε εκατομμύρια επικοινωνίες, σηματοδοτώντας μια καμπή στις κυβερνοδυνατότητες του Πεκίνου, σύμφωνα με τους New York Times
Φωτογραφία αεχείου
Βίντεο σοκ στη Νέα Υόρκη με έφηβο που ακινητοποιείται βίαια από την αστυνομία - Οργισμένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο
Μια βίαιη σύλληψη στη Νέα Υόρκη, καταγεγραμμένη σε βίντεο και δημοσιευμένη στο Instagram, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις μεθόδους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης
Στιγμιότυπο από την επέμβαση της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη
22
Newsit logo
Newsit logo