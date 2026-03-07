Κόσμος

Μελόνι: Φτάνει στην Κύπρο η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo»

Η φρεγάτα «Federico Martinengo» είναι εξοπλισμένη με πυραύλους και έχει περισσότερα από 160 μέλη πληρώματος
«Η Ιταλία αναπτύσσει μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της για να προστατεύσει την Κύπρο», δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι το βράδυ του Σαββάτου (07.03.2026). Πολλαπλασιάζεται η διεθνής στρατιωτική παρουσία στο νησί με πρώτη την ελληνική, αφότου ένα drone έπληξε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

«Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσουμε μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο» σε «μία πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως πρόληψης», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της το Σάββατο.

«Όμως η θέση μας είναι πολύ σαφής: η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει», πρόσθεσε.

Η φρεγάτα «Federico Martinengo», η οποία είναι εξοπλισμένη με πυραύλους και έχει περισσότερα από 160 μέλη πληρώματος, απέπλευσε στις 6 Μαρτίου από τον Τάραντα της νότιας Ιταλίας.

 

Η Μελόνι δήλωσε πως η Ιταλία διεξάγει «στενές συνομιλίες» με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία για το πώς μπορεί «να αποφευχθεί μία νέα κλιμάκωση».

