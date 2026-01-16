Μελόνι: Η Αρκτική πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν την Γροιλανδία και ότι το NATO πρέπει να «βγει μπροστά» για να εμποδίσει τις επεκτατικές βλέψεις της Κίνας και της Ρωσίας από την Αρκτική, έχει προκαλέσει ανησυχία στην ΕΕ, με την Τζόρτζια Μελόνι να παίρνει θέση.

Η Τζόρτζια Μελόνι διευκρίνισε ότι η Αρκτική είναι σημαντική για τα συμφέροντα όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του NATO, συνδέοντας έτσι το ζήτημα ασφαλείας της Γροιλανδίας με την ρωσική και κινεζική επιθετικότητα στην περιοχή.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκαν, σήμερα (16.01.2026) στη θέση της χώρας τους σε ό,τι αφορά την περιοχή της Αρκτικής.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ατλαντική Συμμαχία πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να αναπτύξει, στην περιοχή, μια συντονισμένη παρουσία, ικανή να προλάβει εντάσεις, να προστατέψει τη σταθερότητα και να απαντήσει σε αναμείξεις άλλων παικτών», υπογράμμισε η Μελόνι.

Ο δε αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι η χώρα του ετοιμάζει επιχειρηματική αποστολή αφιερωμένη στην Αρκτική.

«Είμαστε παρατηρητές του Αρκτικού Συμβουλίου, αλλά έχουμε και ενεργό δράση. Κάτι που σημαίνει ότι εργαζόμαστε με εποικοδομητικό τρόπο, σε βιομηχανικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη τη σημασία των πρώτων υλών, η Αρκτική είναι γεμάτη πρώτες ύλες», τόνισε ο Αντόνιο Ταγιάνι.