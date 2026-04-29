Ο Νάιτζελ Φάρατζ κατηγορείται για «κρυφή» δωρεά εκατομμυρίων λιρών

Το 66% της χρηματοδότησης του κόμματος του Φάρατζ το 2025 προήλθε από επιχειρηματία με έδρα την Ταϊλάνδη
Για παραβίαση κοινοβουλευτικών κανόνων, καθώς δεν δήλωσε δωρεά άνω του 1 εκατ. λιρών από επενδυτή κρυπτονομισμάτων κατηγορείται ο Νάιτζελ Φάρατζ. Ο ίδιος ο ηγέτης της ακροδεξιάς στη Βρετανία υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για πολιτική δωρεά.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται ακόμη μία φορά στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βρετανία, καθώς κατηγορείται από τα αντίπαλα κόμματα ότι παραβίασε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, μη δηλώνοντας σημαντική δωρεά που έλαβε από επενδυτή κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι βουλευτές οφείλουν μέσα σε έναν μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους να δηλώνουν όλες τις δωρεές που έχουν λάβει κατά το προηγούμενο έτος.

Ο Φάρατζ υποστήριξε ότι έλαβε άνω του 1 εκατ. λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν για να καλύψει την προσωπική του ασφάλεια, λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2024, ισχυριζόμενος πως δεν επρόκειτο για πολιτική δωρεά.

Το Συντηρητικό Κόμμα υπέβαλε καταγγελία στον Επίτροπο Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ενώ το κυβερνών Εργατικό Κόμμα υποστηρίζει ότι ο ηγέτης της παράταξης «Reform UK» φαίνεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες. Από την πλευρά του, το «Reform UK» υποστηρίζει ότι τα χρήματα αποτελούσαν «προσωπικό δώρο», το οποίο δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις δήλωσης, σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανονισμούς.

Ο Φάρατζ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της δωρεάς μετά από ερώτηση της εφημερίδας «Guardian», η οποία ανέφερε ότι το συνολικό ποσό ανερχόταν περίπου σε 5 εκατ. στερλίνες.

Περίπου το 66% της χρηματοδότησης του κόμματος του Φάρατζ το 2025 προήλθε από τον Χάρμπορν, επιχειρηματία με έδρα την Ταϊλάνδη.

