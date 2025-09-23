Κόσμος

Μελόνι: «Θα αναγνωρίσουμε το παλαιστινιακό κράτος μόνο αφού απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι»

«Η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ», τόνισε η πρωθυπουργός της Ιταλίας
Τζόρτζια Μελόνι
Με τους ηγέτες όλων των κρατών να είναι συγκεντρωμένοι στην Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς συζητείται με κάθε τρόπο. Ο λόγος για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, που πολλές χώρες έσπευσαν να δηλώσουν ότι θα ταχθούν υπέρ.

Η Τζόρτζια Μελόνι, κράτησε μία πιο ουδέτερη στάση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους, από την Νέα Υόρκη που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Ιταλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα υποβάλει ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Μελόνι είπε επίσης ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επιρρίπτοντας στην οργάνωση την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρει τον τερματισμό του καθώς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους.

Κόσμος
