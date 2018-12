Μένει μόνος ο Τραμπ! Παραιτείται και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Τζιμ Μάτις

Ο Τζιμ Μάτις, παρασημοφορημένος βετεράνος, δεν συμφωνεί με την απόφαση Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία. Δεν είναι ο μόνος που το πιστεύει στην Ουάσινγκτον. Είναι όμως ο πρώτος που παραιτείται, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα είναι ο τελευταίος.

Οι φήμες πως για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε μόνος του χωρίς να συμβουλευτεί εκείνους που ξέρουν μάλλον έχουν μια κάποια βάση. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία είναι πισώπλατη μαχαιριά στους Κούρδους που μπήκαν μπροστά για να χτυπηθεί ο ISIS. Κι ένα «δωράκι» στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η παραίτηση του Τζιμ Μάτις είναι μια ακόμη “βόμβα” στα θεμέλια του Λευκού Οίκου. Το γράμμα της παραίτησής του εμπεριέχει αιχμές για την απόφαση του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το δικαίωμα να έχει έναν υπουργό Άμυνας του οποίου οι απόψεις είναι «ευθυγραμμισμένες» με τις δικές του. Αυτό γράφει, μεταξύ άλλων, ο Μάτις στην επιστολή παραίτησης που δόθηκε την Πέμπτη στον Τραμπ.

Ο Μάτις σημειώνει με νόημα την πεποίθησή του πως «η δύναμή μας ως έθνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δύναμη του μοναδικού και ολοκληρωμένου συστήματος συνεργασιών και συμμαχιών». Ο παραιτηθείς υπουργός Άμυνας θεωρεί ότι ο Τραμπ “πρόδωσε” τους συμμάχους των ΗΠΑ. Χωρίς αυτές τις συνεργασίες, αναφέρει ο Μάτις, «δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας ή να υπηρετήσουμε το ρόλο ενός απαραίτητου έθνους στον ελεύθερο κόσμο». Ο βετεράνος στρατιωτικός κάνει ακόμη μια σαφή αναφορά: τονίζει στον Τραμπ πως οι απόψεις του για την ανάγκη να συμπεριφέρονται οι ΗΠΑ σε σεβασμό στους συμμάχους τους έχουν σχηματιστεί μέσα από μια πορεία 40 χρόνων…

Φυσικά τίποτα απ’ όσα του… έσουρε ο Μάτις δεν ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση που έκανε στο twitter, ανακοινώνοντας την παραίτηση του υπουργού Άμυνας. Ο Μάτις θα αποχωρήσει από το υπουργείο Άμυνας στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο αντικαταστάτης του θα ανακοινωθεί σύντομα, έγραψε ο Τραμπ και αποθέωσε τον Μάτις. Τόνισε ότι στα δυο χρόνια της θητείας του ως επικεφαλής του Πενταγώνου έγινε «τρομερή πρόοδος» ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά νέου εξοπλισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μάτις για τις υπηρεσίες του.

Από τα tweets του Τραμπ λείπει η λέξη παραίτηση. “Αποχωρεί” είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μόνο, ότι ο Μάτις αποχωρεί όχι ότι παραιτείται. Αλλά αυτό δεν αλλάξει τα δεδομένα.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018