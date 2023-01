Ευθεία επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπομπ Μενέντεζ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Όπως τονίζει με ανάρτησή του στο twitter o Μπομπ Μενέντεζ «οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι μια εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας χώρας του ΝΑΤΟ. Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν».

Erdogan’s continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH