Μεντβέντεφ εναντίον Μερτς: «Ο πατέρας του υπηρέτησε στη Βέρμαχτ του Χίτλερ και τώρα προτείνει επίθεση στην Κριμαία»

«Απασφάλισε» ο πρώην Ρώσος πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατά του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε ότι εξετάζει την παράδοση γερμανικών πυραύλων αέρος – επιφανείας στην Ουκρανία, για να χτυπήσουν την Ρωσία

Ο Φρίντριχ Μερτς, που εκτός απροόπτου θα γίνει ο επόμενος Καγκελάριος της Γερμανίας, αποκάλυψε σε συνέντευξη στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει μελλοντικά τους πυραύλους Taurus στην Ουκρανία, κάτι που εξόργισε τον Μεντβέντεφ.

Ο αρχηγός του CDU υποστήριξε ότι η παράδοση των φονικών πυραύλων, που είναι εφάμιλλοι των Storm Shadow και Scalp που ήδη διαθέτει η Ουκρανία και έχει χρησιμοποιήσει κατά στόχων σε ρωσικό έδαφος, «θα μπορούσε να γίνει σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους».

Έπειτα, τόνισε ότι οι πύραυλοι αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν «για να καταστραφεί η πιο σημαντική χερσαία σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας», αφού «η πλειοψηφία των στρατιωτικών προμηθειών του ρωσικού στρατού βρίσκεται στην Κριμαία».

Ακόμα, ο Μερτς τόνισε: «Αυτή θα ήταν μια ευκαιρία να φέρουμε επιτέλους αυτή τη χώρα σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσει τη ματαιότητα αυτού του πολέμου».

Ωστόσο, τα σχόλια του προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δεν «μάσησε τα λόγια του» κι εξαπέλυσε σκληρή επίθεση εναντίον του Μερτς με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ο Ρώσος πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός δήλωσε στα social media: «Ο υποψήφιος καγκελάριος Μερτς στοιχειώνεται από τη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος υπηρετούσε στη Βέρμαχτ του Χίτλερ. Τώρα, ο Μερτς πρότεινε ένα χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας. Σκέψου το ξανά, Ναζί».

