Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη ευχαρίστησε και «έγλειψε» τον Τραμπ

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ
Ντμιτρι Μεντβέντεφ

Μία σκληρή ανάρτηση έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του ουκρανού προέδρου Βολιντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στην ανάρτησή του, αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν χθες μαζί του στον Λευκό Οίκο.

Ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτήρισε στην ανάρτησή του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως “κλόουν του Κιέβου” και τόνισε ότι η ερώτηση είναι τι σκοπεύει να κάνει σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη.

“Η αντιρωσική, πολεμοκάπηλη «Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να ξεγελάσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του έδαφος. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε. Το ερώτημα είναι τι στάση θα κρατήσει ο κλόουν του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη πίσω στην πατρίδα, μόλις ξαναφορέσει τη στρατιωτική του στολή”, έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είπε χθες στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η βοήθεια αυτή.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Financial Times: Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ για αγορά αμερικανικών όπλων με 100 δισ. δολάρια και οι κόκκινες γραμμές
Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια ακριβώς όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τουλάχιστον 10 συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
«Μπορεί ο Ζελένσκι να εμπιστευτεί τον Τραμπ; Η μοίρα της Ουκρανίας εξαρτάται από την απάντηση» – Ανάλυση των NYT
«Είναι μεγάλο ρίσκο για έναν ηγέτη σε καιρό πολέμου όπως ο Ζελένσκι, ειδικά με τη χώρα του να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία εδώ και 3,5 χρόνια» τονίζει η αμερικανική εφημερίδα
Χειραψία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Η ατάκα του Τραμπ στον Μακρόν με ανοιχτά τα μικρόφωνα: «Ακούγεται τρελό αλλά ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου»
«Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται» ακούγεται να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Γάλλο ομόλογό του αναφερόμενος στον Πούτιν
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο για το Ουκρανικό
