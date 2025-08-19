Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη ευχαρίστησε και «έγλειψε» τον Τραμπ

Μία σκληρή ανάρτηση έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του ουκρανού προέδρου Βολιντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στην ανάρτησή του, αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να ξεγελάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν χθες μαζί του στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτήρισε στην ανάρτησή του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως “κλόουν του Κιέβου” και τόνισε ότι η ερώτηση είναι τι σκοπεύει να κάνει σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη.

“Η αντιρωσική, πολεμοκάπηλη «Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να ξεγελάσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του έδαφος. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον έγλειψε. Το ερώτημα είναι τι στάση θα κρατήσει ο κλόουν του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη πίσω στην πατρίδα, μόλις ξαναφορέσει τη στρατιωτική του στολή”, έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είπε χθες στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η βοήθεια αυτή.