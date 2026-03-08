Merops: Με τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το Ιράν

Τα φθηνά ουκρανικά αντι-drones Merops στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή για να αποκρούσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed που εκτοξεύει το Ιράν.

Όπως επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει στη Μέση Ανατολή το αντι-drone σύστημα Merops που έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.000 drones Shahed των Ρώσων στην Ουκρανία, έναν τύπο που χρησιμοποιεί στις επιθέσεις του και το Ιράν.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπε ότι το σύστημα Merops θα φτάσει στη Μέση Ανατολή μέσα σε μία εβδομάδα και θα είναι έτοιμο για μάχη σε λίγα 24ωρα.

Η ανάπτυξη του όπλου στην περιοχή έρχεται σε μία στιγμή που το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες φθηνά drones εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους σε όλη τη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα drones Shahed που εκτοξεύουν οι Ιρανοί κοστίζουν περίπου 20.000 έως 50.000 δολάρια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις. Αντίθετα, το αντι-drones σύστημα Merops είναι ακόμη φθηνότερο, καθώς η αξία του δεν ξεπερνά τα 15.000 δολάρια.

Έτσι, θα προσφέρει στις ΗΠΑ και τις συμμαχικές δυνάμεις μία πολύ φθηνότερη επιλογή αεροπορικής άμυνας έναντι των ιρανικών drones, σε σύγκριση με τους πανάκριβους πυραύλους εδάφους – αέρος που χρησιμοποιούνται έως τώρα στον πόλεμο με την Τεχεράνη.

Πώς λειτουργούν τα Merops

Το ουκρανικό αντι-drone οπλικό σύστημα Merops σχεδιάστηκε για να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να καταστρέφει εχθρικά drones χρησιμοποιώντας μικρά, αυτόνομα αντι‑drone drones, που μπορούν να εκτοξεύονται ακόμη και από ένα όχημα τύπου pickup.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζει τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να τα αναχαιτίζει, προσφέροντας μία λύση χαμηλού κόστους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά αντιπυραυλικά συστήματα, τα οποία κοστίζουν δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές περισσότερο ανά εκτόξευση.

Ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η προσέγγιση δείχνει ότι οι ΗΠΑ μαθαίνουν από την εμπειρία της Ουκρανίας και προσαρμόζουν τις δυνατότητές τους στις σύγχρονες μορφές ασύμμετρης απειλής.