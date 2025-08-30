Μερτς: Να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο

Στα χνάρια του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι οδεύει ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καθώς κάλεσε τους ηγέτες της Δύσης να διασφαλίσουν μαζί ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει τον πόλεμο για οικονομικούς τουλάχιστον λόγους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει κάτι παρόμοιο. Οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να λάβουν δραστικά μέτρα για να αναγκάσουν τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς όπως είπε η Μόσχα «δεν καταλαβαίνει από λόγια»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα 30.08.2025 πως αναμένει ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας όνο όταν δεν θα μπορεί πλέον να τον κάνει για οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους.

Αυτό, καθώς όπως φαίνεται οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και όποια απόπειρα να πειστούν οι δύο ηγέτες να συναντηθούν τις τελευταίες εβδομάδες, απέτυχαν.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία», είπε ο Μερτς, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του κόμματός του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό επίσης δεν θα σταματήσει έως να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους… δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».