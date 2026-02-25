Κόσμος

Μέσα στο καταφύγιο – κρησφύγετο του Ελ Μέντσο: Η πολυτελής βίλα δίπλα στο δάσος και τα καθημερινά αντικείμενα του ηγέτη του καρτέλ της Χαλίσκο

Ακατάστατη κουζίνα, φάρμακα, αρώματα και εικονοστάσι
Το κρησφύγετο του Ελ Μέντσο
Το κρησφύγετο του Ελ Μέντσο / REUTERS/Liberto Urena

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ο φόβος όλων των μελών της μαφίας στο Μεξικό και επικεφαλής του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκου (CJNG), πέρασε τις τελευταίες του ώρες σε μια πολυτελή βίλα μέσα στο πολυτελές συγκρότημα Tapalpa Country Club, μια φυλασσόμενη κοινότητα εξοχικών κατοικιών στους λόφους της δυτικής μεξικανικής πολιτείας Χαλίσκο. 

Η διώροφη κατοικία με πέτρινα τείχη και κόκκινη κεραμοσκεπή, στον αριθμό 39, λειτούργησε ως κρησφύγετο για τον Οσεγκέρα Θερβάντες, τον διαβόητο αρχιβαρόνο στο Μεξικό «Ελ Μέντσο» ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή (22.02.2026) σε στρατιωτική ενέδρα στα δάση πίσω από το σπίτι. Οι αρχές εντοπίσαν την ήσυχη αυτή γειτονιά εξοχικών κατοικιών ύστερα από πληροφορία που συνδέεται με τη σύντροφό του.

Ακατάστατη κουζίνα, παυσίπονα και εικόνες

Φωτογραφίες δείχνουν ευρύχωρα δωμάτια με μοντέρνα διακόσμηση και μεγάλα παράθυρα που προσφέρουν θέα σε περιποιημένους κήπους. Ανάμεσα στα αντικείμενα του χώρου βρέθηκαν παυσίπονα, φάρμακα, θρησκευτικά είδη αλλά και μια ακατάστατη κουζίνα.

Στον πάγκο της κουζίνας υπήρχαν κουτιά φαγητού από delivery, μπουκάλια σάλτσας sriracha, γάλα και νερό. Στο πάτωμα βρισκόταν ένα κουτί με πατάτες και ένα με ντομάτες.

REUTERS
Ένας καταψύκτης / REUTERS / Liberto Urena
REUTERS
Η ντουλάπα του Ελ Μέντσο με προϊόντα περιποίησης και αρώματα καθώς και λίγα διπλωμένα ρούχα / REUTERS / Liberto Urena
REUTERS
Εδώ πέρασε τις τελευταίες ώρες του ο Ελ Μέντσο / REUTERS / Liberto Urena
REUTERS
Ένα υπνοδωμάτιο / REUTERS / Liberto Urena
REUTERS
Προσωπικά αντικείμενα του ηγέτη του καρτέλ / REUTERS / Liberto Urena
REUTERS
Παυσίπονα και φάρμακα στο κρησφύγετο του Ελ Μέντσο / REUTERS / Liberto Urena
REUTERS
Προσωπικά είδη περιποίησης / REUTERS / Liberto Urena
Το κρησφύγετο του Ελ Μέντσο
Η πολυτελής βίλα δίπλα στο δάσος που ήταν το κρησφύγετο του Ελ Μέντσο σε ακριβή περιοχή του Χαλίσκο / REUTERS/Liberto Urena


Μια ντουλάπα σε μεγάλο υπνοδωμάτιο περιείχε λίγα διπλωμένα ρούχα, ενώ σε ράφι υπήρχαν προϊόντα περιποίησης και αρώματα. Πολλά μωρομάντιλα ήταν σε ένα συρτάρι.

Ντουλάπια σε άλλο δωμάτιο ήταν γεμάτα φάρμακα για πονοκεφάλους, αϋπνία, καούρες και μυκητιάσεις, ενώ υπήρχε και ένας ρόλερ προσώπου. Ένα πανί έφερε το λογότυπο του Mayorquin, ενός πολυτελούς καταστήματος κοσμημάτων στην πρωτεύουσα της Χαλίσκου, Γουαδαλαχάρα.

Παράλληλα, σε ένα μικρό τραπέζι είχε τοποθετηθεί ένα εικονοστάσι με εικόνες του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και της Παναγίας της Γουαδελούπης. Δίπλα, επιστολή με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου περιλαμβάνει απόσπασμα από τον Ψαλμό 91 της Αγίας Γραφής: «Πες στον Κύριο: είσαι το καταφύγιό μου, το οχυρό μου, ο Θεός μου, στον οποίο έχω την εμπιστοσύνη μου». 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, σε αυτήν ακριβώς τη δασώδη περιοχή εκτυλίχθηκε η ένοπλη σύγκρουση. Ο Οσεγκέρα Θερβάντες τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
88
62
49
47
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χουάν Κάρλος ή αλλιώς «Ελ Πελόν»: Ο πιθανότερος διάδοχος του Ελ Μέντσο στο Μεξικό είναι ο γεννημένος στις ΗΠΑ θετός γιος του
Γεννημένος το 1984 στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας, διαθέτει αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα. Η μητέρα του είναι η Ροζαλίντα Γκονζάλες Βαλένσια - γνωστή ως «La Jefa»
Ο Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονζάλες
Newsit logo
Newsit logo