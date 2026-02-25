Μέσα στο καταφύγιο – κρησφύγετο του Ελ Μέντσο: Η πολυτελής βίλα δίπλα στο δάσος και τα καθημερινά αντικείμενα του ηγέτη του καρτέλ της Χαλίσκο

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ο φόβος όλων των μελών της μαφίας στο Μεξικό και επικεφαλής του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκου (CJNG), πέρασε τις τελευταίες του ώρες σε μια πολυτελή βίλα μέσα στο πολυτελές συγκρότημα Tapalpa Country Club, μια φυλασσόμενη κοινότητα εξοχικών κατοικιών στους λόφους της δυτικής μεξικανικής πολιτείας Χαλίσκο.

Η διώροφη κατοικία με πέτρινα τείχη και κόκκινη κεραμοσκεπή, στον αριθμό 39, λειτούργησε ως κρησφύγετο για τον Οσεγκέρα Θερβάντες, τον διαβόητο αρχιβαρόνο στο Μεξικό «Ελ Μέντσο» ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή (22.02.2026) σε στρατιωτική ενέδρα στα δάση πίσω από το σπίτι. Οι αρχές εντοπίσαν την ήσυχη αυτή γειτονιά εξοχικών κατοικιών ύστερα από πληροφορία που συνδέεται με τη σύντροφό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The two-story residence with stone walls and a red-tiled roof served as a discreet hideout for the feared Mexican cartel leader Nemesio Oseguera, known as ‘El Mencho’, who died after a military ambush in the woods behind the home in the hills of Jalisco https://t.co/khCuOjZ066 pic.twitter.com/cGU030GbJQ — Reuters (@Reuters) February 25, 2026

Ακατάστατη κουζίνα, παυσίπονα και εικόνες

Φωτογραφίες δείχνουν ευρύχωρα δωμάτια με μοντέρνα διακόσμηση και μεγάλα παράθυρα που προσφέρουν θέα σε περιποιημένους κήπους. Ανάμεσα στα αντικείμενα του χώρου βρέθηκαν παυσίπονα, φάρμακα, θρησκευτικά είδη αλλά και μια ακατάστατη κουζίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πάγκο της κουζίνας υπήρχαν κουτιά φαγητού από delivery, μπουκάλια σάλτσας sriracha, γάλα και νερό. Στο πάτωμα βρισκόταν ένα κουτί με πατάτες και ένα με ντομάτες.



Μια ντουλάπα σε μεγάλο υπνοδωμάτιο περιείχε λίγα διπλωμένα ρούχα, ενώ σε ράφι υπήρχαν προϊόντα περιποίησης και αρώματα. Πολλά μωρομάντιλα ήταν σε ένα συρτάρι.

Ντουλάπια σε άλλο δωμάτιο ήταν γεμάτα φάρμακα για πονοκεφάλους, αϋπνία, καούρες και μυκητιάσεις, ενώ υπήρχε και ένας ρόλερ προσώπου. Ένα πανί έφερε το λογότυπο του Mayorquin, ενός πολυτελούς καταστήματος κοσμημάτων στην πρωτεύουσα της Χαλίσκου, Γουαδαλαχάρα.

Παράλληλα, σε ένα μικρό τραπέζι είχε τοποθετηθεί ένα εικονοστάσι με εικόνες του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και της Παναγίας της Γουαδελούπης. Δίπλα, επιστολή με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου περιλαμβάνει απόσπασμα από τον Ψαλμό 91 της Αγίας Γραφής: «Πες στον Κύριο: είσαι το καταφύγιό μου, το οχυρό μου, ο Θεός μου, στον οποίο έχω την εμπιστοσύνη μου».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, σε αυτήν ακριβώς τη δασώδη περιοχή εκτυλίχθηκε η ένοπλη σύγκρουση. Ο Οσεγκέρα Θερβάντες τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή.