«Μέσα» στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν μετά την ισραηλινή επίθεση – Συντρίμμια παντού

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επέτρεψε για πρώτη φορά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να μπουν στο διαλυμένο εσωτερικό από την επίθεση του Ισραήλ στο κτίριο αυτό που βρίσκεται στην Τεχεράνη. Η στιγμή του ισραηλινού πλήγματος είχε βρει την Ιρανή παρουσιάστρια να είναι σε ζωντανή σύνδεση.

Σκόνη και συντρίμμια γέμισαν το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν όταν η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε στις 16 Ιουνίου τα γραφεία του κρατικού φορέα «IRIB» στην Τεχεράνη.

Τη στιγμή του βομβαρδισμού η παρουσιάστρια Σαχάρ Εμαμί ήταν στον τηλεοπτικό «αέρα» με τις εικόνες από την ενστικτώδη αντίδρασή της και τον εκκωφαντικό θόρυβο από την επίθεση, να κάνουν αμέσως τον γύρο του κόσμου.

Την ώρα, μάλιστα, της επίθεσης, η Εμαμί κατακεραύνωνε το Ισραήλ, χειρονομώντας απειλητικά. Μετά την έκρηξη αναγκάστηκε να φύγει άρον – άρον και έντρομη από το στούντιο, ενώ η κάμερα «έπιανε» την σκόνη και τους σοβάδες που έπεφταν.

The Israeli Air Force has bombed the offices of Iran’s state broadcaster IRIB in Tehran a short while ago. Footage shows the moment of the attack. pic.twitter.com/PJUqx2njMg