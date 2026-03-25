Μέση Ανατολή: «Έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» ο Τραμπ μετά το «όχι» του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο για διακοπή του πολέμου – Live όλες οι εξελίξεις

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ανησυχεί για «τη χειρότερη βιομηχανική κρίση στην ανθρώπινη μνήμη»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει «τη χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) Τζον Ντέντον, την παραμονή της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) στη Γιαουντέ του Καμερούν.

«Είναι αδύνατο να συζητήσουμε το μέλλον του εμπορικού συστήματος χωρίς να αναγνωρίσουμε το μέγεθος του σοκ που πλήττει αυτή τη στιγμή την πραγματική οικονομία», δήλωσε ο Ντέντον, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τη Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα.

Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ήδη πολλούς τομείς, πολύ πέρα από την περιοχή.

«Από επιχειρηματικής άποψης, πιστεύουμε ότι αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει η χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ. Όχι μόνο λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, αλλά και επειδή η ίδια η βιομηχανική παραγωγή διαταράσσεται και αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών», εκτίμησε ο ίδιος.

«Ήδη βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να επικαλούνται ανωτέρα βία στις συμβάσεις προμήθειας και να μειώνουν την παραγωγή, ενώ οι ελλείψεις επηρεάζουν την ενέργεια, τα χημικά και άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού», τόνισε ο Ντέντον.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου.

Ο Ντέντον υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται στη βιομηχανία, αλλά πλήττουν και τη γεωργία μέσω των λιπασμάτων.

Σύμφωνα με τον WTO, ο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ έχει πράγματι διαταράξει τον εφοδιασμό με λιπάσματα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παγκόσμια γεωργία, καθώς περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.

«Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσει την ασφαλή εμπορική ναυτιλία στον Κόλπο, ενεργώντας παράλληλα γρήγορα για να μετριάσει την προβλέψιμη ζημιά στην πραγματική οικονομία», επέμεινε ο Ντέντον.