Μέση Ανατολή: «Έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» ο Τραμπ μετά το «όχι» του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο για διακοπή του πολέμου – Live όλες οι εξελίξεις

26η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό ενώ το Ιράν απορρίπτει τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη θέτει 5 όρους για τον τερματισμό του πολέμου ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν, θέλουν να φιλοξενήσουν τις διαπραγματεύσεις αν γίνουν. Το βράδυ της 25ης Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους βασικούς πολεμικούς στόχους τους εναντίον του Ιράν, μεταξύ των οποίων η εξασφάλιση μιας γρήγορης στρατιωτικής νίκης και η επίτευξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.
Ο Αραγτσί κάλεσε τις γειτονικές χώρες του Ιράν να αποστασιοποιηθούν από τις ΗΠΑ.
Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Ιράν απέδειξαν στη διεθνή κοινότητα ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να απειλήσει την ασφάλειά του».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι η «συνολική εκστρατεία κατά του Ιράν» παραμένει «σε πλήρη εξέλιξη».
Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι «το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή» των στόχων του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και ότι η χώρα είναι «πλήρως αποφασισμένη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αλλάξει ριζικά την κατάσταση στον Λίβανο».
Ο Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις αυτές απευθυνόμενος στους τοπικούς ηγέτες.
Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα σαφές μήνυμα στο Ιράν, αναφέροντας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια ειρηνική λύση, αλλά είναι έτοιμος να προχωρήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση, αν χρειαστεί.
«Η προτίμηση του Προέδρου είναι πάντα η ειρήνη. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν άλλοι θάνατοι και καταστροφές», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.
«Αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την πραγματικότητα της παρούσας στιγμής – αν δεν καταλάβει ότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά και θα συνεχίσει να ηττάται – ο Πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα δεχτεί πιο σκληρό πλήγμα από ό,τι έχει δεχτεί ποτέ στο παρελθόν».
Ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου του Αμπού Ντάμπι, ADNOC Group, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, δήλωσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ότι η διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών.
Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των στενών, προκαλώντας διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο.
«Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας από τις περιφερειακές χώρες, προετοιμάζουν μια επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα ιρανικά νησιά. Όλες οι εχθρικές κινήσεις βρίσκονται υπό την επίβλεψη των ενόπλων δυνάμεών μας. Εάν κάνουν οποιοδήποτε βήμα μπροστά, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθούν για αδιάκοπες επιθέσεις χωρίς κανέναν περιορισμό», γράφει σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Baqer Ghalibaf
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στον Λευκό Οίκο, η Καρολάιν Λίβιτ αποφεύγει να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αμερικανικά στρατεύματα εδάφους για να αναγκάσουν το Ιράν να ανοίξει πλήρως τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό του Στενού του Ορμούζ.
Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι ΗΠΑ θα έπρεπε να στείλουν στρατεύματα στο έδαφος σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, η Λίβιτ απάντησε: «Κοιτάξτε, αυτή είναι μια υποθετική ερώτηση – είναι επίσης μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί από τον αρχιστράτηγο, και δεν πρόκειται να προτρέξω των γεγονότων».
Αυτό συμβαίνει μετά την έγκριση από τον Τραμπ, χθες, της αποστολής περισσότερων από 1.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, από την 82η μονάδα αερομεταφερόμενης επίθεσης, παρά τις αυξανόμενες αναφορές του για πιθανή ειρήνη.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (25/3/26) ότι η χώρα του αυτή την ώρα διευρύνει την "ουδέτερη ζώνη" στον Λίβανο για να "απομακρύνει την απειλή των πυραύλων" της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.
"Δημιουργήσαμε μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα (του Ισραήλ σ.σ.). Διευρύνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας", δηλώνει ο Νετανιάχου σε αυτό το βίντεο.
Απευθυνόμενος σε αξιωματούχους περιοχών στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες ζουν υπό τα αδιάκοπα πυρά της Χεζμπολάχ από τον γειτονικό Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι "το θέμα της διάλυσης της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικό".
"Συνδέεται με την παγκόσμια αντιπαράθεση με το Ιράν, η οποία συνεχίζεται παρά τα όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να μεταμορφώσουμε σε βάθος την κατάσταση στον Λίβανο", πρόσθεσε ο Νετανιάχου.
Tο Ισραήλ θα καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μια περιοχή που ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αποκάλεσε την Τρίτη "ζώνη ασφαλείας", διευκρινίζοντας για πρώτη φορά την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει έδαφος που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο της χώρας.
Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.
Έκτοτε, το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα μέσω μιας μεγάλης εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίες επιχειρήσεις σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που μετρούν ήδη περισσότερους από 1.000 νεκρούς και περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.
Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καβάτζα Μουχάμαντ Ασίφ, φάνηκε να ειρωνεύεται τους αντιφατικούς στόχους της Ουάσιγκτον εν μέσω του κοινού πολέμου της με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Ο Καβάτζα, ο οποίος δεν ανέφερε συγκεκριμένες χώρες, δήλωσε ότι ο στόχος του πολέμου φαίνεται πλέον να είναι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη έκλεισε ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν τη χώρα στις 28 Φεβρουαρίου.
Το Πακιστάν δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν σήμερα στο Al Jazeera ότι το Ιράν έχει λάβει ένα σχέδιο 15 σημείων από τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν. Η Τεχεράνη, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά μαξιμαλιστική και παράλογη». Το Ιράν έχει προωθήσει τις δικές του απαιτήσεις.
Το Πακιστάν βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, καθώς έχει μια σιιτική μειονότητα, σχετικά καλές οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, καθώς και αμυντικές συμφωνίες με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) που έχουν πληγεί από τις ανταποδιδόμενες επιθέσεις του Ιράν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
Ο Τραμπ είχε αρχικά προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Κίνα μεταξύ 31 Μαρτίου και 2 Απριλίου, πριν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ανατρέψει αυτά τα σχέδια.
Τα αρχικά σχέδια του Προέδρου των ΗΠΑ περιλάμβαναν συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να συζητήσουν το εμπόριο, μετά από έναν έντονο δασμολογικό πόλεμο που ηρέμησε μόνο στα τέλη του 2025.
Η Κίνα καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και κάλεσε σε διάλογο μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.
Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο κατά τη δεύτερη θητεία του ως Προέδρου. Το τελευταίο του ταξίδι στην Κίνα ήταν το 2017.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε χθες ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που συνδέεται με το πρόγραμμα ιρανικών στρατιωτικών υποβρυχίων στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.
Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων στο Ισφαχάν, χωρίς να διευκρινίσουν τους στόχους τους.
Στο πλαίσιο αυτών των πληγμάτων αυτών, η Πολεμική Αεροπορία "στόχευσε το Κέντρο υποθαλάσσιας έρευνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος", γράφει ο στρατός σε ανακοίνωση τονίζοντας ότι είναι η μόνη εγκατάσταση στο Ιράν για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποβρυχίων και συστημάτων υποστήριξης για το ιρανικό ναυτικό.
Σύμφωνα με τις γεωγραφικές πληροφορίες που παρέχονται από τον λογαριασμό στην πλατφόρμα X του ισραηλινού στρατού στην περσική γλώσσα, το πλήγμα είχε στόχο ένα κτίριο μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Malek Ashtar, ιδρύματος που υπάγεται στο ιρανικό υπουργείο Άμυνας και διαθέτει στο Ισφαχάν ερευνητική μονάδα υποβρυχίων επιστημών και τεχνολογιών.
Η Leavitt δηλώνει ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν πρόκειται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.
Στην ενημέρωση Τύπου που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο, επικρίνει τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια».
Όσον αφορά τη στροφή προς τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η Καρολάιν Λεβιτ είναι κατηγορηματική.
Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει ειρήνη», αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί ότι έχει ηττηθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος «θα φροντίσει να δεχτεί πιο σκληρό πλήγμα από ό,τι έχει δεχτεί ποτέ στο παρελθόν».
Προσθέτει: «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να υπολογίσει λάθος ξανά».
Για τους Ιρανούς, η Λεβιτ λέει: «Η τελευταία τους λανθασμένη εκτίμηση τους κόστισε την ανώτατη ηγεσία τους, το ναυτικό τους, την αεροπορία τους και το σύστημα αεροπορικής άμυνας τους. Οποιαδήποτε βία πέρα από αυτό το σημείο θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς αρνήθηκε να καταλάβει».
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «αποδεκατίζουν» το ιρανικό καθεστώς, δηλώνει η Καρολάιν Λεβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.
Η επιχείρηση «Epic Fury» αποτελεί «θριαμβευτική στρατιωτική επιτυχία», αναφέρει, με «πάνω από 9.000 εχθρικούς στόχους» να έχουν πληγεί.
Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 140 ιρανικά σκάφη.
Ο Ματζίντ Μουσάβι, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι «κάθε απειλή και τελεσίγραφο εναντίον του Ιράν αποτελεί πράξη πολέμου».
Ο Μουσάβι δήλωσε στις X ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στη Ντιμόνα και τη Χάιφα στο Ισραήλ ήταν «ένα σαφές μήνυμα σε απάντηση στις αμερικανικές απειλές των δύο και πέντε ημερών», αναφερόμενος στα τελεσίγραφα του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε νέο βίντο από καταστροφικά πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους με σκοπό την εξουδετέρωση της ικανότητας του ιρανικούς καθεστώτος να απειλεί τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς εταίρους» τονίζει το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.
Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα ιρανικά νησιά , σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν, το οποίο επικαλείται μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή.
Η ομάδα Χούθι της Υεμένης, η οποία συνδέεται με το Ιράν, έχει ήδη εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται το στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση έχει υπερβεί «τα όρια που ακόμη και οι ηγέτες θεωρούσαν αδιανόητα» και ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ευρύτερου πολέμου, αυξανόμενης ανθρώπινης δυστυχίας και βαθύτερου παγκόσμιου οικονομικού σοκ.
Όπως ανέφερε, «έχει πάει πολύ μακριά» και απαιτείται άμεσα να σταματήσει η κλιμάκωση και να επανέλθει η διεθνής κοινότητα στην «διπλωματία» και στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
Ο κ. Γκουτέρες γνωστοποίησε ότι διόρισε τον Ζαν Αρνό ως Προσωπικό του Απεσταλμένο για να ηγηθεί των προσπαθειών του ΟΗΕ για τη διαχείριση της σύγκρουσης και των συνεπειών της, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «πρωτοβουλίες διαλόγου και ειρήνης» που, όπως είπε, «πρέπει να πετύχουν».
Παράλληλα απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι είναι «ώρα να τελειώσει ο πόλεμος», καθώς τα ανθρώπινα θύματα αυξάνονται και οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα πιο σοβαρές, ενώ προς την Τεχεράνη τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά γειτονικών χωρών.
Για τον Λίβανο, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του στη χώρα, υπογράμμισε ότι και σε αυτό το μέτωπο «ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», καλώντας τη Χεζμπολάχ να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν αμάχους, προειδοποιώντας ότι «το μοντέλο της Γάζας δεν πρέπει να επαναληφθεί στον Λίβανο». Κατέληξε λέγοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι η απάντηση», ότι «η διπλωματία και η ειρήνη είναι η διέξοδος».
Βίντεο ντοκουμέντο δημοσίευσαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ από επιχείρηση σύλληψης ενός διοικητή πολιτοφυλακής που συνδέεται με την Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με τους IDF, η νυχτερινή επιδρομή πραγματοποιήθηκε στην λιβανέζικη πλευρά του Όρους Ντοβ. Την αποστολή εκτέλεσαν κομάντος της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων Egoz.
Στόχος ήταν ο διοικητής των Λόχων Αντίστασης Λιβάνου. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στη συνέχεια για ανάκριση από την Μονάδα 504 από την Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών των IDF.
Σημειώνεται πως οι Λόχοι Αντίστασης του Λιβάνουν χρηματοδοτούνται από την Χεζμπολάχ και οι μαχητές της έχουν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, λένε οι IDF.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 700 μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο νέος γύρος πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Μαρτίου 2026.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου από την πλευρά του αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 άτομα από την έναρξη του πολέμου.
Ο επικεφαλής της λιβανικής, σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ισραήλ "υπό πυρά" ισοδυναμεί με επιβολή παράδοσης και κάλεσε σε ενότητα εναντίον του Ισραήλ.
O Κάσεμ σε μήνυμά του που αναγνώστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μανάρ το οποίο πρόκειται στη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της σιιτικής οργάνωσης είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να πολεμούν "χωρίς όρια".
Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να άρει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει «τη χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) Τζον Ντέντον, την παραμονή της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) στη Γιαουντέ του Καμερούν.
«Είναι αδύνατο να συζητήσουμε το μέλλον του εμπορικού συστήματος χωρίς να αναγνωρίσουμε το μέγεθος του σοκ που πλήττει αυτή τη στιγμή την πραγματική οικονομία», δήλωσε ο Ντέντον, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τη Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα.
Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ήδη πολλούς τομείς, πολύ πέρα από την περιοχή.
«Από επιχειρηματικής άποψης, πιστεύουμε ότι αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει η χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ. Όχι μόνο λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, αλλά και επειδή η ίδια η βιομηχανική παραγωγή διαταράσσεται και αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών», εκτίμησε ο ίδιος.
«Ήδη βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να επικαλούνται ανωτέρα βία στις συμβάσεις προμήθειας και να μειώνουν την παραγωγή, ενώ οι ελλείψεις επηρεάζουν την ενέργεια, τα χημικά και άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού», τόνισε ο Ντέντον.
Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου.
Ο Ντέντον υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται στη βιομηχανία, αλλά πλήττουν και τη γεωργία μέσω των λιπασμάτων.
Σύμφωνα με τον WTO, ο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ έχει πράγματι διαταράξει τον εφοδιασμό με λιπάσματα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παγκόσμια γεωργία, καθώς περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.
«Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσει την ασφαλή εμπορική ναυτιλία στον Κόλπο, ενεργώντας παράλληλα γρήγορα για να μετριάσει την προβλέψιμη ζημιά στην πραγματική οικονομία», επέμεινε ο Ντέντον.
