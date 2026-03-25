Το Ιράν παρέλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, λέει το Πακιστάν – «Καμία συνομιλία», απαντά η Τεχεράνη

Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους του Πακιστάν.

Πακιστανοί αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αφορά ζητήματα όπως η άρση κυρώσεων, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, η υποχώρηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, η επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και η πρόσβαση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες.

Το Ιράν έχει επιμείνει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι βασικοί όροι των ΗΠΑ προς το Ιράν

Σύμφωνα με δυτική πηγή που επικαλείται το ρεπορτάζ, τα βασικά σημεία της πρότασης περιλαμβάνουν:

Πλήρης διάλυση των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν

Δέσμευση ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Απαγόρευση εμπλουτισμού ουρανίου εντός ιρανικού εδάφους

Παράδοση περίπου 450 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου στον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Διάλυση των εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό

Πλήρης πρόσβαση και εποπτεία από τον IAEA

Εγκατάλειψη της στρατηγικής των «πληρεξουσίων δυνάμεων» στην περιοχή

Διακοπή χρηματοδότησης και εξοπλισμού συμμάχων οργανώσεων

Διασφάλιση ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό

Περιορισμοί στο πυραυλικό πρόγραμμα (βεληνεκές και αριθμός)

Χρήση πυραύλων αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς

Τα ανταλλάγματα προς το Ιράν:

Πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων

Αμερικανική υποστήριξη για ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος (π.χ. στον σταθμό της Μπουσέρ)

Κατάργηση του μηχανισμού «snapback» για την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων

Το συνολικό πλαίσιο αποτυπώνει μια προσπάθεια επίτευξης συνολικής διευθέτησης, ωστόσο παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για το αν μια τέτοια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα και κυρίως αν θα εφαρμοστεί πλήρως στην πράξη.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τα σχόλια αυτά να αντικρούουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ρεζά Αμίρι Μογαντάμ, προσθέτοντας ότι «φιλικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που ελπίζουμε ότι θα αποφέρει καρπούς για τον τερματισμό αυτού του πολέμου που επιβλήθηκε».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε χθες ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να φιλοξενήσει πιθανές συνομιλίες.

Το Ιράν διαψεύδει τις συνομιλίες κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής, λέει αναλυτής

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτελεί ένδειξη ότι «οι διαπραγματεύσεις είτε πρόκειται να ξεκινήσουν είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε στο Sky News ο Ρασίντ αλ Μοχανάντι, ειδικός σε θέματα ασφάλειας του Κόλπου.

Η σκληρή στάση της Τεχεράνης και η διάψευση περί συνομιλιών «απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο», εκτίμησε.

«Και οι δύο πλευρές θα επιθυμούσαν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο υψηλής έντασης με όρους που θεωρούν κατάλληλους», πρόσθεσε.