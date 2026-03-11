Συμβαίνει τώρα:
Μέση Ανατολή: Δραματικές ώρες με σφοδρά χτυπήματα σε Ισραήλ, Βηρυτό και Ομάν – Για «ολοκληρωτικό πόλεμο» ετοιμάζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, η Βηρυτός δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα χτυπήματα ενώ Ιράν και Χεζμπολάχ έκαναν κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ - Συγκλονιστικές εικόνες από το χτύπημα σε δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν
Μετά από χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό REUTERS
Μετά από χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό REUTERS / Mohamed Azakir

Καμία πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να κάνει πίσω, διανύοντας την 13η ημέρα πολέμου πια, στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και την Τετάρτη (11/3/26) με τα χτυπήματα στο Ισραήλ, την Βηρυτό αλλά και το Ομάν να είναι τα πιο σφοδρά. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (11/3/26) για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους» στο Ιράν

Ιρανικά σκάφη παγιδευμένα με εκρηκτικά έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια στα ιρακινά ύδατα στον Περσικό Κόλπο αργά χθες βράδυ.

Τουλάχιστον ένα μέλος πληρώματος είναι νεκρό, σύμφωνα με το Reuters. Άλλα 20 άτομα διασώθηκαν έπειτα από επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράκ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Και τα δύο πρακτορεία επικαλούνται ιρακινές λιμενικές αρχές.

Ο Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (General Company for Ports), δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων INA ότι «προσωπικό των ιρακινών λιμανιών διέσωσε το πλήρωμα ξένου δεξαμενόπλοιου που δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα της χώρας», χωρίς να δώσει αρχικά λεπτομέρειες για την επίθεση.

Ιράν και Χεζμπολάχ έκαναν κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ιράν πραγματοποίησαν μια κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (11/3/26) ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στο τέλος άλλης μιας μέρας σφυροκοπήματος του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά).

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπουρτζ ας Σεμάλι, κοντά στην Τύρο, ενώ 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολά, κατά την ίδια πηγή.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ:

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στη Βηρυτό

Στη νότια περιοχή της Βηρυτού έγινε την Τετάρτη (11/3/26) μία τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ – το οποίο συνέχιζε τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου ακόμη και πριν από τον πόλεμο, παρά την εκεχειρία του 2024 με την Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν – έχει από τότε ξεκινήσει αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη τη χώρα και έχει στείλει χερσαίες δυνάμεις στις παραμεθόριες περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο 634 ατόμων, μεταξύ των οποίων 91 παιδιά. Πάνω από 800.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Χτυπήθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο Ομάν

Από το χτύπημα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο λιμάνι της Σαλάλα, στο Ομάν.

Τουλάχιστον τρεις δεξαμενές αποθήκευσης πήραν φωτιά, ενώ μια τέταρτη έχει παραμορφώθηκε με κίνδυνο ανάφλεξης.

Xτύπημα στην Ερμπίλ, στο Ιράκ

Μια επίθεση με καμικάζι drone πραγματοποιήθηκε κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην Ερμπίλ του Ιράκ. Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ οι στιγμές καταγράφηκαν από κάμερα.

Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν «για όσο χρειαστεί»

Ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπός του, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Εμείς ως στρατός είμαστε προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε την εκστρατεία για όσο χρειαστεί», είπε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν έτοιμοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο επιβίωσης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώνουν ότι ο χρόνος για αντίποινα έχει τελειώσει και ότι είναι έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο. Αντιλαμβάνονται ότι η ύπαρξή τους διακυβεύεται και ότι δεν υπάρχει χρόνος για επιχειρήσεις ανταπόδοσης.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον απαγορευμένη περιοχή και αναφέρεται ότι ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν θα περάσει χωρίς την άδεια του Ιράν.

Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

Όσον αφορά τα τρία πλοία που έχουν πληγεί, το IRGC δήλωσε ότι ενώ έπλεαν υπό διαφορετική σημαία, εργάζονταν για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι τρεις όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Τρεις όρους θέτει σε ΗΠΑ και Ισραήλ ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε σε με ανάρτησή του στο X, ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Reuters: Το Ιράν έβαλε περίπου δώδεκα νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – Διέψευσε ο Τραμπ

Το Ιράν τοποθέτησε περίπου 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να περιπλέξει την επαναλειτουργία του στενού θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί σημαντική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μία πηγή ανέφερε στο Reuters ότι οι θέσεις των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να τις αντιμετωπίσουν.

Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να ανταποδώσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση τοποθετώντας νάρκες στο στενό.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά από αυτό, και η ικανότητα της Τεχεράνης να σταματήσει τη ναυτιλία μέσω του καναλιού της δίνει τεράστια επιρροή έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Σε σχετική ερώτηση που έγινε στον Ντόναλντ Τραμπ για τις 12 νάρκες, ο ίδιος απάντησε «δε νομίζω», σε δημοσιογράφους το απόγευμα της Τρίτης. 

