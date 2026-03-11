Μέση Ανατολή: Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω» σχολίασε ο Τραμπ – Live όλες οι εξελίξεις

Στο χείλος της απόλυτης καταστροφής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες» αν έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι «πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία». Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός θόλος αναχαίτισε πυραύλους. Νέα επίθεση με drone σε μεγάλο διυλιστήριο στο Άμπου Ντάμπι. Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Η "ρητορική ρατσιστικού μίσους" του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων πολιτικών αξιωματούχων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης, τροφοδοτεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε σήμερα ένα όργανο εποπτείας του ΟΗΕ.
Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (CERD) δηλώνει ότι ανησυχεί βαθύτατα για την αύξηση μιας "ρητορικής ρατσιστικού μίσους" καθώς και για τη χρήση ενός "απάνθρωπου λόγου" και βλαπτικών στερεότυπων που στοχεύουν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στις ΗΠΑ.
Οι ομάδες αυτές είχαν χαρακτηριστεί "εγκληματίες ή μάστιγα από πολιτικούς αξιωματούχους και επιδραστικές δημόσιες προσωπικότητες στο ανώτατο επίπεδο του κράτους, κυρίως από τον πρόεδρο του", δηλώνει η επιτροπή σε έκθεση.
Η κατάσταση αυτή "ενθαρρύνει τη μισαλλοδοξία και μπορεί να υποκινεί τη φυλετική διάκριση και εγκλήματα μίσους", προειδοποιεί.
Η CERD καλεί την Ουάσινγκτον να "αναλάβει τις ευθύνες της, κυρίως διενεργώντας αποτελεσματικές έρευνες, ενδελεχείς και αμερόληπτες" για όλες τις παραβιάσεις που φέρεται να διαπράχθηκαν. Καλεί επίσης την Ουάσινγκτον να καταδικάσει δημόσια τις φυλετικές διακρίσεις και αυτές τις ρητορικές μίσους.
Η CERD, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιφορτισμένους με την εποπτεία της τήρησης από τα κράτη μιας διεθνούς συνθήκης για την εξάλειψη του ρατσισμού, δηλώνει ότι ανησυχεί βαθύτατα για τη "συστηματική χρήση του φυλετικού προφίλ" από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) και των τελωνείων και από άλλους πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης που διεξάγει ο Τραμπ.
Η στόχευση "ανθρώπων ισπανικής / λατινοαμερικάνικης, αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής και οι αυθαίρετοι έλεγχοι ταυτοτήτων οδήγησαν στη φερόμενη μαζική σύλληψη προσφύγων, αιτούντων άσυλο, μεταναστών και ανθρώπων που θεωρούνται ως τέτοιοι", επισημαίνει.
Τουλάχιστον 675.000 άνθρωποι απελάθηκαν
Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον 675.000 άνθρωποι έχουν απελαθεί από τον Ιανουάριο του 2025, ημερομηνία επιστροφής στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ.
Η επιτροπή καταγγέλλει συγκεκριμένα "την υπερβολική χρήση βίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ελέγχου της μετανάστευσης", υπογραμμίζοντας ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιανουάριο κατά τις επιχειρήσεις της ICE ή ενώ τελούσαν υπό κράτηση από την ICE.
Η έκθεση της CERD αποτελεί συνέχεια ενός επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε στις αρχές Φεβρουαρίου η ισχυρή οργάνωση προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών).
Η ACLU της είχε ζητήσει να "διενεργήσει έρευνα για τις σοβαρές παραβιάσεις από τις ΗΠΑ των υποχρεώσεών τους στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" στην πολιτεία της Μινεσότα, όπου δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών της υπηρεσίας μετανάστευσης τον Ιανουάριο.
Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδοποίησης και επείγουσας δράσης της CERD, η οποία της επιτρέπει να επιλαμβάνεται επειγόντων θεμάτων μεταξύ των τακτικών συνεδριάσεών της.
Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων της ICE, διεξήγαγαν νωρίτερα φέτος στη Μινεσότα, εβδομάδες μαζικών επιδρομών και συλλήψεων, τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε ως επιχειρήσεις που στόχευαν εγκληματίες.
Η αμφιλεγόμενη επιχείρηση έλαβε τέλος τον περασμένο μήνα εν μέσω αυξανόμενης αγανάκτησης στη χώρα μετά τους φόνους δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, και τη σύλληψη ενός πεντάχρονου παιδιού.
Η CERD καταγγέλλει επίσης τη "δραστική αύξηση" του αριθμού των ανθρώπων που κρατούνται στα κέντρα κράτησης για μετανάστες, ο οποίος φέρεται να αυξήθηκε από 40.000 στο τέλος του 2024 σε περίπου 73.000 στις αρχές του 2026. Ανησυχεί για πληροφορίες που κάνουν λόγο για "απάνθρωπες συνθήκες και ανεπαρκή ιατρική μέριμνα" μέσα στα κέντρα αυτά, εκφράζοντας θλίψη για τον θάνατο ενώ κρατούνταν τουλάχιστον 29 μεταναστών το 2025 και άλλων έξι τον Ιανουάριο. Ανησυχεί επίσης για την απόφαση της Ουάσινγκτον να καταργήσει οδηγίες που ίσχυαν από παλιά και περιόριζαν τις επιχειρήσεις ελέγχου της μετανάστευσης και τις συλλήψεις κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και θρησκευτικά ιδρύματα. Στις συστάσεις της, η CERD προτρέπει τις ΗΠΑ να αναστείλουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και να προχωρήσουν σε μια εξέταση, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, των νομοθετικών μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από τον Ιανουάριο του 2025.
Σύμφωνα με το Mega, την ώρα που ήταν προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων, σήμανε συναγερμός για απειλή στο αεροδρόμιο.
Οι Έλληνες κατέβηκαν σε υπόγειο πάρκινγκ για να προστατευτούν.
Το Ιράν τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.
Η κίνηση αυτή ενδέχεται να περιπλέξει την επαναλειτουργία του στενού θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί σημαντική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Μία πηγή ανέφερε στο Reuters ότι οι θέσεις των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να τις αντιμετωπίσουν.
Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να ανταποδώσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση τοποθετώντας νάρκες στο στενό.
Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά από αυτό, και η ικανότητα της Τεχεράνης να σταματήσει τη ναυτιλία μέσω του καναλιού της δίνει τεράστια επιρροή έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Σε σχετική ερώτηση που έγινε στον Ντόναλντ Τραμπ για τις 12 νάρκες, ο ίδιος απάντησε «δε νομίζω», σε δημοσιογράφους το απόγευμα της Τρίτης.
Τραυματισμένος στα πόδια, στους ώμους και στο χέρι από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όπως επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Guardian ο Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο.
Τραυματισμένος στα πόδια, στους ώμους και στο χέρι από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όπως επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Guardian ο Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο.
Ο 56χρονος δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του στο ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας...
H Citigroup και η Standard Chartered άρχισαν να εκκενώνουν τα γραφεία τους στο Ντουμπάι, συστήνοντας στο προσωπικό τους να κάνει τηλεργασία, ανέφεραν σήμερα πηγές, καθώς τράπεζες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, αφού το Ιράν απείλησε τραπεζικά συμφέροντα στον Κόλπο που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
O αμερικανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός Citigroup είπε στο προσωπικό του να εκκενώσει τα γραφεία του στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (Dubai International Financial Centre- DIFC) και τη συνοικία Ουντ Μέτα του Ντουμπάι, όπως αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στους εργαζόμενους και περιήλθε στη γνώση του Reuters, ζητώντας τους να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.
Ένας εκπρόσωπος Τύπου της τράπεζας δήλωσε πως συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα με στόχο την ασφάλεια του προσωπικού και έχει εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια.
Η βρετανική StanChart έχει ευρεία παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι αυτήν τη στιγμή να αποτελεί έναν σημαντικό χρηματοπιστωτικό κόμβο για διεθνείς πιστωτές, μεταξύ άλλων οι JPMorgan και HSBC, όπως επίσης για νομικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.
Ένας εκπρόσωπος Τύπου της StanChart δεν θέλησε να σχολιάσει.
Την ίδια ώρα, η HSBC έκλεισε όλα τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση προς τους πελάτες, επισημαίνοντας πως το μέτρο στοχεύει στο να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών.
Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν αφού ένας εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου στρατιωτικής διοίκησης της Τεχεράνης Khatam al-Anbiya προειδοποίησε σήμερα πως το Ιράν θα στοχοθετήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, έπειτα από μία επίθεση εναντίον μιας ιρανικής τράπεζας.
Επιπλέον, η εταιρεία παροχής συμβουλών Deloitte ζήτησε σήμερα από το προσωπικό της να εκκενώσει τα γραφεία του στο Ντουμπάι, ενώ η εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής PwC αποφάσισε να κλείσει τα γραφεία της σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες σε αυτές τις βρετανικές εταιρείες, έπειτα από τις ιρανικές απειλές.
Τα γραφεία της PwC στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Εμιράτα και το Κουβέιτ θα παραμείνουν κλειστά «για προληπτικούς λόγους» για το υπόλοιπο της εβδομάδας.
