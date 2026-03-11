Μέση Ανατολή: Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω» σχολίασε ο Τραμπ – Live όλες οι εξελίξεις

Η "ρητορική ρατσιστικού μίσους" του Τραμπ τροφοδοτεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποιεί επιτροπή του ΟΗΕ

Η "ρητορική ρατσιστικού μίσους" του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων πολιτικών αξιωματούχων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης, τροφοδοτεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε σήμερα ένα όργανο εποπτείας του ΟΗΕ.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (CERD) δηλώνει ότι ανησυχεί βαθύτατα για την αύξηση μιας "ρητορικής ρατσιστικού μίσους" καθώς και για τη χρήση ενός "απάνθρωπου λόγου" και βλαπτικών στερεότυπων που στοχεύουν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στις ΗΠΑ.

Οι ομάδες αυτές είχαν χαρακτηριστεί "εγκληματίες ή μάστιγα από πολιτικούς αξιωματούχους και επιδραστικές δημόσιες προσωπικότητες στο ανώτατο επίπεδο του κράτους, κυρίως από τον πρόεδρο του", δηλώνει η επιτροπή σε έκθεση.

Η κατάσταση αυτή "ενθαρρύνει τη μισαλλοδοξία και μπορεί να υποκινεί τη φυλετική διάκριση και εγκλήματα μίσους", προειδοποιεί.

Η CERD καλεί την Ουάσινγκτον να "αναλάβει τις ευθύνες της, κυρίως διενεργώντας αποτελεσματικές έρευνες, ενδελεχείς και αμερόληπτες" για όλες τις παραβιάσεις που φέρεται να διαπράχθηκαν. Καλεί επίσης την Ουάσινγκτον να καταδικάσει δημόσια τις φυλετικές διακρίσεις και αυτές τις ρητορικές μίσους.

Η CERD, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιφορτισμένους με την εποπτεία της τήρησης από τα κράτη μιας διεθνούς συνθήκης για την εξάλειψη του ρατσισμού, δηλώνει ότι ανησυχεί βαθύτατα για τη "συστηματική χρήση του φυλετικού προφίλ" από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) και των τελωνείων και από άλλους πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης που διεξάγει ο Τραμπ.

Η στόχευση "ανθρώπων ισπανικής / λατινοαμερικάνικης, αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής και οι αυθαίρετοι έλεγχοι ταυτοτήτων οδήγησαν στη φερόμενη μαζική σύλληψη προσφύγων, αιτούντων άσυλο, μεταναστών και ανθρώπων που θεωρούνται ως τέτοιοι", επισημαίνει.

Τουλάχιστον 675.000 άνθρωποι απελάθηκαν

Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον 675.000 άνθρωποι έχουν απελαθεί από τον Ιανουάριο του 2025, ημερομηνία επιστροφής στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιτροπή καταγγέλλει συγκεκριμένα "την υπερβολική χρήση βίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ελέγχου της μετανάστευσης", υπογραμμίζοντας ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιανουάριο κατά τις επιχειρήσεις της ICE ή ενώ τελούσαν υπό κράτηση από την ICE.

Η έκθεση της CERD αποτελεί συνέχεια ενός επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε στις αρχές Φεβρουαρίου η ισχυρή οργάνωση προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών).

Η ACLU της είχε ζητήσει να "διενεργήσει έρευνα για τις σοβαρές παραβιάσεις από τις ΗΠΑ των υποχρεώσεών τους στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" στην πολιτεία της Μινεσότα, όπου δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών της υπηρεσίας μετανάστευσης τον Ιανουάριο.

Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδοποίησης και επείγουσας δράσης της CERD, η οποία της επιτρέπει να επιλαμβάνεται επειγόντων θεμάτων μεταξύ των τακτικών συνεδριάσεών της.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων της ICE, διεξήγαγαν νωρίτερα φέτος στη Μινεσότα, εβδομάδες μαζικών επιδρομών και συλλήψεων, τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε ως επιχειρήσεις που στόχευαν εγκληματίες.

Η αμφιλεγόμενη επιχείρηση έλαβε τέλος τον περασμένο μήνα εν μέσω αυξανόμενης αγανάκτησης στη χώρα μετά τους φόνους δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, και τη σύλληψη ενός πεντάχρονου παιδιού.

Η CERD καταγγέλλει επίσης τη "δραστική αύξηση" του αριθμού των ανθρώπων που κρατούνται στα κέντρα κράτησης για μετανάστες, ο οποίος φέρεται να αυξήθηκε από 40.000 στο τέλος του 2024 σε περίπου 73.000 στις αρχές του 2026. Ανησυχεί για πληροφορίες που κάνουν λόγο για "απάνθρωπες συνθήκες και ανεπαρκή ιατρική μέριμνα" μέσα στα κέντρα αυτά, εκφράζοντας θλίψη για τον θάνατο ενώ κρατούνταν τουλάχιστον 29 μεταναστών το 2025 και άλλων έξι τον Ιανουάριο. Ανησυχεί επίσης για την απόφαση της Ουάσινγκτον να καταργήσει οδηγίες που ίσχυαν από παλιά και περιόριζαν τις επιχειρήσεις ελέγχου της μετανάστευσης και τις συλλήψεις κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και θρησκευτικά ιδρύματα. Στις συστάσεις της, η CERD προτρέπει τις ΗΠΑ να αναστείλουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις και να προχωρήσουν σε μια εξέταση, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, των νομοθετικών μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από τον Ιανουάριο του 2025.