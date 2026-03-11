Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους» στο Ιράν, ήθελαν να ρίξουν λίγες νάρκες και τους καταστρέψαμε 54 πλοία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τον πόλεμο με το Ιράν σε πολλά σημεία της ομιλίας του στο Κεντάκι. Μιλώντας για τις αρχικές επιθέσεις, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν ήξερε «τι στο δ@@@λο τους χτύπησε».

Το Ιράν «ήθελε να ρίξει μερικές νάρκες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 54 πλοία σε δύο ημέρες,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι σαφές αν όλα αυτά τα πλοία ήταν πλοία που έριχναν νάρκες.

Ο Τραμπ λέει ότι ρώτησε τους στρατηγούς του αν οι ΗΠΑ έπρεπε να καταλάβουν τα πλοία για να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι του είπαν ότι τα πλοία δεν πληρούσαν τα πρότυπα για αυτό και ισχυρίζεται ότι ένας στρατηγός του είπε: «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στον πόλεμο σε ευρύτερο πλαίσιο, ο Τραμπ λέει: «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Μετά την [Επιχείρηση] Midnight Hammer, πιστεύαμε ότι θα ήταν το τέλος τους για λίγο. Αλλά ξανάρχισαν. Γι’ αυτό πρέπει να το τελειώσουμε, σωστά; Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «κέρδισε» τον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Μιλώντας στους υποστηρικτές του στο Κεντάκι, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος «τελείωσε» την πρώτη ώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρώτησε, επίσης, το πλήθος αν θεωρούσαν ότι η «Επιχείρηση Epic Fury» ήταν ένα καλό όνομα.

«Είναι καλό όνομα;» ρώτησε. «Λοιπόν, είναι καλό μόνο αν νικήσεις, ξέρετε. Μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις κερδίσει. Και εμείς κερδίσαμε. Ας σας πω, κερδίσαμε. Ξέρετε, δεν θέλετε ποτέ να πείτε πολύ νωρίς ότι έχετε κερδίσει. Κερδίσαμε, κερδίσαμε. Την πρώτη ώρα, είχε τελειώσει».

Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι «κοιμόταν βαθιά» όταν οι αξιωματούχοι πρότειναν ονόματα, μέχρι που πρότειναν το «Επιχείρηση Epic Fury».