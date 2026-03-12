Μέση Ανατολή: Ελληνόκτητο ένα από τα δύο τάνκερ που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο

Ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια, που βρίσκονταν μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το ένα από τα δύο πλοία είναι το ελληνόκτητο πλοίο Ζέφυρος.

Από την επίθεση στα δύο δεξαμενόπλοια που παγιδεύτηκαν με τα εκρηκτικά έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι διασώθηκαν. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο επίσης ιρακινές λιμενικές αρχές, αναφέρει ότι οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ιράκ.

Τα πλοία που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας, και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Το Zefyros είναι ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Μάλτας και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ.

Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο.

Ο Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (General Company for Ports), δήλωσε στο πρακτορείο INA ότι προσωπικό των ιρακινών λιμενικών υπηρεσιών προχώρησε στη διάσωση του πληρώματος ενός ξένου δεξαμενόπλοιου που δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα της χώρας, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δείχνουν ένα πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες χωρίς να διευκρινίζεται ποιο από τα δύο είναι το Zefyros.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Ο επικεφαλής της λιμενικής εταιρείας του Ιράκ δήλωσε αργότερα στο CNN ότι διέσωσε 38 μέλη πληρώματος δύο ξένων πετρελαιοφόρων που τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση που δέχτηκαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ – αλλά τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής μέσων ενημέρωσης της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων της χώρας, αντιστράτηγο Saad Maan. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και τόνισε ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Πλάνα που επαλήθευσε το CNN δείχνουν τα δύο δεξαμενόπλοια να καίγονται, ενώ οι φλόγες επεκτείνονται και στα γύρω νερά — πιθανότατα εξαιτίας πετρελαιοκηλίδας. Δεδομένα παρακολούθησης των πλοίων υποδεικνύουν ότι ήταν αγκυροβολημένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Παράλληλα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.