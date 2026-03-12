Μέση Ανατολή: Η στιγμή της επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης στο δεξαμενόπλοιο Safesea στον Περσικό Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι πίσω από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Safesea Vishn στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν το αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο Safesea Vishn στον βόρειο Περσικό Κόλπο αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού μας

Από την έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε στο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων Zefyros.

Η επίθεση με σκάφος το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.03.2026).

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Βαγδάτη δήλωσε ότι ένας Ινδός μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο Safesea σκοτώθηκε και 15 κατάφεραν και γλίτωσαν.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στο Safesea Vishn κόβει την ανάσα. Μετά το χτύπημα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ δίπλα του ήταν το ελληνόκτητο Zefyros που πήρε και αυτό φωτιά.

BIG NEWS U.S.-linked oil tanker hit in the northern Persian Gulf by Iran. pic.twitter.com/FxdkMB0hD7 https://t.co/iWfJStXsxD — News Algebra (@NewsAlgebraIND) March 12, 2026

Οπως ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο έπιασε φωτιά από επίθεση, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

An oil tanker was struck off the coast of Basrah,



25 crew members have reportedly been rescued from the ship pic.twitter.com/XG7Z3OPjLZ — Aleph (@no_itsmyturn) March 11, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Iraqi firefighters and port authorities have managed to control and extinguish the fire onboard two oil tankers targeted earlier tonight off the coast of Basra, identified as the Marshall Islands-flagged M/T SAFESEA VISHNU and Malta-flagged M/T ZEFYROS, who were struck by a… pic.twitter.com/BUbqdobEeI — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2026

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Χορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.