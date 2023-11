Ο φαρμακοποιός, Ιγιάντ Σακούρα, που εν καιρώ πολέμου εργάζεται ως γιατρός στα επείγοντα, είχε συνηθίσει να βλέπει τους νεκρούς και τους τραυματίες στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας μετά την σύρραξή του Ισραήλ με τη Χαμάς, που έχει αιματοκυλίσει τη Μέση Ανατολή.

Χθες (6.11.2023) το βράδυ όμως, δεν άντεξε, ξέσπασε σε δάκρυα και λιποθύμησε σε μια συγκλονιστική και ανατριχιαστική στιγμή, που θα στιγματίσει για πάντα τη ζωή του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο της Γάζας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς που έχει τυλίξει στις φλόγες τη Μέση Ανατολή, ανακάλυψε εμβρόντητος ότι ανάμεσα στις σορούς ήταν εκείνες των παιδιών του, της μητέρας του και άλλων συγγενών του.

Ο 42χρονος γιατρός ανακάλυψε με φρίκη ότι πολλά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το σπίτι τους στο Χαν Γιουνές, στη νότια Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζεται αδιάκοπα από τις ισραηλινές δυνάμεις αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χαμάς στη Μέση Ανατολή.

Με τα μάτια θολά από τα δάκρυα, αποχαιρέτισε τους δικούς του ανθρώπους, που ήταν τυλιγμένοι σε λευκά σεντόνια, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου. Δείχνοντας με το δάχτυλο, τον έναν μετά τον άλλο έλεγε συντετριμμένος: «η μητέρα μου, η Ζεϊνάμπ Άμπου Ντάγια, οι αδελφοί μου Μαχμούντ και Χουσέιν Σακούρα, η αδελφή μου η Ισράα και τα δυο παιδιά της, ο Νάμπιλ και η Νουρ και τα δυο δικά μου παιδιά, ο Αμπντελραχμάν, 7 χρονών και ο Όμαρ, 5 χρονών».

«Έχω πέντε παιδιά αλλά αυτός ήταν ο αγαπημένος μου», συνέχισε, ακουμπώντας το ματωμένο μέτωπο του Αμπντελραχμάν. Τα σάβανα των δύο παιδιών ήταν ανοιχτά, για να βλέπει το πρόσωπό τους.

«Τι έκαναν για να τους αξίζει να ρίξουν τόνους βομβών και εκρηκτικών στα κεφάλια τους, μέσα στο σπίτι τους;» ρώτησε με απελπισία ο Ιγιάντ. Κι αμέσως μετά πρόσθεσε με καρτερία: «Ο Αλλάχ τα κάλεσε κοντά του, όπως πολλά άλλα παιδιά προηγουμένως», έλεγε ο γιατρός.

