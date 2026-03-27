Κόσμος

Μέση Ανατολή: Η «τελευταία φωτογραφία» του Αλί Χαμενεΐ κυκλοφορεί στα social media

Πηγές ισχυρίζονται ότι τραβήχτηκε λίγες ώρες πριν το θάνατό του
Λογαριασμοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, είναι η τελευταία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, τραβήχτηκε μόλις λίγες ώρες πριν από το θάνατό του. 

Ο πρώην Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε σε ηλικία 87 ετών, σε αεροπορική επιδρομή στην κατοικία του, κατά τη διάρκεια Αμερικανο-ϊσραηλινών επιθέσεων στην χώρα.

Μαζί του σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του ενώ ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λίγες ημέρες μετά, στις 8 Μαρτίου 2026, ανέλαβε εκείνος καθήκοντα ως Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στη θέση του πατέρα του. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει άλλες 4 με 6 εβδομάδες – Νετανιάχου κατά Μοσάντ για «άστοχες» εκτιμήσεις – Βομβαρδίστηκε πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ιράν
Έξαλλος ο Βανς με τον Νετανιάχου επειδή παραπλάνησε τον πρόεδρο Τραμπ για «εύκολη επικράτηση» και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν - Ομοβροντία πυραύλων σε Ιράν, Λίβανο και Ισραήλ
Μάρκο Ρούμπιο
Newsit logo
Newsit logo