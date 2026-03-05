Κόσμος

Μέση Ανατολή: Καταρρίφθηκε F-15 των ΗΠΑ στο Ιράν – Ειδική επιχείρηση διάσωσης των πιλότων από τα ιρανικά εδάφη

Ισραηλινοί και Αμερικανοί στρατιώτες διέσωσαν τους πιλότους και τους μετέφεραν σε στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία
F-15
Credit: mpi04/MediaPunch /IPX / AP

F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη την Τετάρτη (04.03.2026) στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο πιλότος και ο αξιωματικός του F-15 εκτινάχθηκαν από τα καθίσματά τους και προσγειώθηκαν στο Ιράν, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Το OSINTdefender αναφέρει ότι το F-15 εκτελούσε αποστολή κρούσης πάνω από το Ιράν.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
161
138
128
100
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που περιόριζε τις εξουσίες του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν
Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, υποστηρικτής του πολέμου, τάχθηκε κατά, ενώ ο συνάδελφός του Ραντ Πολ ήταν το μοναδικό μέλος του ρεπουμπλικανικού κοινοβουλευτικού λόχου που ψήφισε υπέρ
Η Αμερικανική Γερουσία
Newsit logo
Newsit logo