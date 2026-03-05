Μέση Ανατολή: Καταρρίφθηκε F-15 των ΗΠΑ στο Ιράν – Ειδική επιχείρηση διάσωσης των πιλότων από τα ιρανικά εδάφη

F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη την Τετάρτη (04.03.2026) στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο πιλότος και ο αξιωματικός του F-15 εκτινάχθηκαν από τα καθίσματά τους και προσγειώθηκαν στο Ιράν, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Central Command officials have confirmed to American media that yesterday in southwestern Iran, U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet was likely shot down by Iranian air defense systems.



The pilots managed to safely eject over Iranian territory, after which a… pic.twitter.com/Mj17thlM09 — Visioner (@visionergeo) March 5, 2026

Το OSINTdefender αναφέρει ότι το F-15 εκτελούσε αποστολή κρούσης πάνω από το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Update, sorry for the “vague posting” but I just wanted to make sure certain details about the incident were correct before making a full post: https://t.co/MvB7lSfVxU — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.