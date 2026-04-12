Ο Τραμπ απειλεί και πάλι για τα Στενά του Ορμούζ: Μπορώ να καταστρέψω σε μια ημέρα το Ιράν – «Νέους δασμούς 50% σε Κίνα αν βοηθήσει την Τεχεράνη»

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Μέση Ανατολή καθώς δεν πραγματοποιήθηκε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ πυροδοτεί νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει αποκλεισμό πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες κατέρρευσαν λόγω άρνησης της Τεχεράνης να δεσμευτεί για τα πυρηνικά. Την ίδια ώρα, το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για έλλειψη εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η ένταση κλιμακώνεται και στη Μέση Ανατολή, καθώς οι IDF ανακοίνωσαν επιδρομή σε νοσοκομείο στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Μπιντ Τζμπέιλ, με 11 νεκρούς στον Λίβανο, ενώ η οργάνωση συνεχίζει τα πυρά προς το Ισραήλ. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα εδώ.

18:52 | 12.04.2026
Πολεμικό πλοίο των Φρουρών της Επανάστασης
Wall Street Journal: Άθικτο πάνω από το 60% του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Τα σκάφη αποθηκεύονται σε υπόγεια καταφύγια και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ των Αμερικανών λόγω του μικρού μεγέθους τους
18:39 | 12.04.2026
Πεζεσκιάν: Μια ειρηνευτική συμφωνία «δεν είναι μακριά» αν οι ΗΠΑ τηρήσουν το διεθνές δίκαιο

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα διπλά στάνταρ των ΗΠΑ και ο «ολοκληρωτισμός» αποτέλεσαν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι το Ιράν ήταν «πλήρως προετοιμασμένο» να καταλήξει σε μια «ισορροπημένη και δίκαιη συμφωνία», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν τα διεθνή νομικά πλαίσια, η επίτευξη συμφωνίας δεν είναι καθόλου απίθανη», ανέφερε.

18:34 | 12.04.2026
Το Ιράν ανακοίνωσε 3.375 νεκρούς στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Η ιρανική ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ταυτοποιήσει 3.375 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου που μας επιβλήθηκε, έχουν ταυτοποιηθεί τα πτώματα 3.375 μαρτύρων», ανακοίνωσε ο Αμπάς Μασζεντί, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής που ανήκει στη δικαστική εξουσία, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος δήλωσε πως στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται 2.875 άνδρες, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για ενηλίκους, παιδιά ή αμάχους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε από την πλευρά της καταγράψει στις 6 Απριλίου τουλάχιστον 3.597 νεκρούς, από τους οποίους 1.665 άμαχοι - μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 248 παιδιά.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.

18:33 | 12.04.2026
Oil refinery plant, Chemical factory, Oil and Gas Industrial zone, oil pipeline with valves in large oil refinery
TASS: Η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει φυσικό αέριο στην ΕΕ, εφόσον έχει αποθέματα
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε λαίμαργες τις εναλλακτικές αγορές
18:33 | 12.04.2026
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen σε επιχείρηση κατά του Ιράν
Στενά του Ορμούζ: Βίντεο ντοκουμέντο από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό – «Αλλάξτε πορεία, θα ανοίξουμε πυρ»
Ο διάλογος ανάμεσα σε Ιρανό Φρουρό της Επανάστασης και σε Αμερικανό στρατιωτικό του αντιτορπιλικού USS Frank E. Petersen
18:13 | 12.04.2026
Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με τελωνειακούς δασμούς 50%, αν βοηθήσει στρατιωτικά το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη σύνοδο κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.

18:10 | 12.04.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη» στα στενά του Ορμούζ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.

18:09 | 12.04.2026
Βίντεο ντοκουμέντο από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει στέλεχος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να γυρίσει πίσω μετά την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι δύο αντιτορπιλικά, το USS Frank E. Petersen Jr. και το USS Michael Murphy (DDG-112), «διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής για να διασφαλίσουν ότι η περιοχή είναι πλήρως απαλλαγμένη από τις ιρανικές νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως».

Σο βίντεο που δημοσίευσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ακούγεται ο Ιρανός στρατιώτης να αναφέρει:

«Πολεμικό πλοίο με αριθμό 121 [εννοεί το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen J] αυτός είναι ο σταθμός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα γίνετε στόχος».

Ένας Αμερικανός στρατιώτης από το USS Frank E. Petersen Jr. ακούγεται να δηλώνει ότι το πλοίο συμμετέχει σε «διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο Ιρανός στρατιωτικός του απαντά ότι αυτή είναι η «τελευταία προειδοποίηση» προτού «ανοίξει πυρ εναντίον τους χωρίς καμία προειδοποίηση».

18:09 | 12.04.2026
Στα 8,85 δισ. ευρώ το δημοσιονομικό κόστος του πολέμου για το Ισραήλ

Ο πόλεμος του Ισραήλ με το Ιράν έχει επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της χώρας, με τις συνολικές δαπάνες να φτάνουν τα 35 δισεκατομμύρια σέκελ (περίπου 8,85 δισ. ευρώ), σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ.

Από αυτό το ποσό, τα 22 δισεκατομμύρια σέκελ (περίπου 5,56 δισ. ευρώ) έχουν διατεθεί για στρατιωτικούς και αμυντικούς σκοπούς, βάσει προκαταρκτικής εκτίμησης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το συνολικό κόστος έχει ήδη ενσωματωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο της σύγκρουσης.

18:06 | 12.04.2026
Πιέσεις της Γαλλίας για ένταξη του Λιβάνου στη συμφωνία εκεχειρίας

Η Γαλλία ζητά να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, τόνισε ότι οι επιθέσεις στο λιβανέζικο έδαφος πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Μιλώντας στο Fox News, επισήμανε πως η κατάσταση στον Λίβανο έχει επιδεινωθεί δραματικά, με περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση ενδέχεται να ενισχύσει τη Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε ως εργαλείο επιρροής του Ιράν στην περιοχή.

Ο ίδιος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις ενέργειες που, όπως υποστήριξε, στρέφονται κατά του Ισραήλ μέσω της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκαθαρίζουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη δίμηνη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα, σε αντίθεση με τη θέση του Ιράν και του Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, με αναφορές για νέες θανατηφόρες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο. Παράλληλα, διπλωματικές επαφές μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

18:06 | 12.04.2026
ΕΕ για πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν: Η διπλωματία είναι "απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν"

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πεπεισμένη πως η διπλωματία είναι "απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν" στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις, μετά την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

"Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, δεδομένου του εύρους των συμφερόντων και ανησυχιών της, σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

18:05 | 12.04.2026
Το Ομάν καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να κάνουν "επώδυνες παραχωρήσεις"

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν πρότεινε σήμερα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν "επώδυνες παραχωρήσεις' προκειμένου να υπάρξει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις τους, καλώντας παράλληλα σε "παράταση της κατάπαυσης του πυρός".

"Για να επιτύχουν, ο καθένας πρέπει ίσως να κάνει επώδυνες παραχωρήσεις, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την οδύνη της αποτυχίας και του πολέμου", έγραψε στο X ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, μερικές ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές στη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στο Πακιστάν.

"Ζητώ άμεσα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και οι συνομιλίες να συνεχιστούν", έγραψε επίσης ο υπουργός ο οποίος είχε μεσολαβήσει σε άλλες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

17:58 | 12.04.2026
Τραμπ: «Θα μπορούσα να καταστρέψω το Ιράν σε μία ημέρα»

Υπερασπιζόμενος τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ που ανακοίνωσε νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να ελέγξει ποια πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Ή όλοι θα έχουν ασφαλή διέλευση ή κανένας» είπε χαρακτηριστικά στο Fox News και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν».

Ο αποκλεισμός θα είναι παρόμοιος με αυτόν που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, είπε ο Τραμπ, υπονοώντας ότι περισσότερα δεξαμενόπλοια θα έρθουν στις ΗΠΑ για να αγοράσουν πετρέλαιο.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν και άλλες ενεργειακές υποδομές.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω το Ιράν σε μια μέρα... Θα μπορούσα να έχω ολόκληρη την ενέργειά τους, τα πάντα, κάθε ένα από τα εργοστάσιά τους, τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που είναι μεγάλη υπόθεση», είπε.

17:58 | 12.04.2026
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Οι συνομιλίες δεν κατέρρευσαν από τη διαφωνία για το πυρηνικό μας πρόγραμμα»

Απαντώντας σε σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι συνομιλίες στo Ισλαμαμπάντ «κατέρρευσαν» λόγω της άρνησης του Ιράν να δεσμευτεί ότι θα εγκαταλείψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε:

«Είναι ψέματα. Η θέση του Ιράν είναι σαφής. Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά έχει το δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτό το δικαίωμα είναι αναμφισβήτητο και πρέπει να αναγνωριστεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου.

Το Ιράν αρνείται επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν ειρηνική εφαρμογή και εμπόδισε τους διεθνείς επιθεωρητές να ελέγξουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

17:57 | 12.04.2026
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, όποιος Ιρανός επιτεθεί θα καταστραφεί στην κόλαση
Έστειλε ένα ακόμη πολύ σκληρό μήνυμα στην Τεχεράνη, λέγοντας πως αν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από ιρανικής πλευράς, η απάντηση θα είναι άμεση και καταστροφική
17:57 | 12.04.2026
17:57 | 12.04.2026

Καλησπέρα από το newsit.gr, εδώ θα ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό από τη Μέση Ανατολή.

