«Άκαρπες» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων – «Παράλογες οι απαιτήσεις τους» λέει η Τεχεράνη, live όλες οι εξελίξεις

Χωρίς καμία συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις αξιωματούχων ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν. Οι διαπραγματεύσεις αποδείχθηκαν «άκαρπες» παρά το γεγονός πως διήρκησαν 21 ολόκληρες ώρες. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για παράλογες απαιτήσεις κάτι που οδήγησε στην αποτυχία των συνομιλιών, όπως υποστήριξε. Ο Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε για ακόμη μία φορά πως βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα ενώ τοπικά ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως η Τεχεράνη δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία και πως η «μπάλα» είναι τώρα στο γήπεδο της Ουάσινγκτον. Το Ισλαμαμπάντ, πόλη στην οποία έγιναν οι διαπραγματεύσεις καλεί να συνεχιστεί η εκεχειρία παρά την αποτυχία των συνομιλιών. Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται» να διαπραγματευτεί.
«Το Ιράν παρουσίασε λογικές προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά», ανέφερε η πηγή.
Η πηγή κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έκαναν λάθος υπολογισμούς στις διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στον πόλεμο, και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στο Στενό του Ορμούζ «μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσουν σε μια λογική συμφωνία».
Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ή τόπος για πιθανό επόμενο γύρο συνομιλιών.
Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγαν στο Πακιστάν.
«Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρία (διαπραγματεύσεων). Κανένας δεν το περίμενε» αυτό, είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, αφού μεταδόθηκε η είδηση της αποτυχίας των συνομιλιών των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαεΐ δήλωσε ακόμη «βέβαιος ότι οι επαφές μας με το Πακιστάν, όπως και με άλλους φίλους μας στην περιοχή, θα συνεχιστούν».
Το Πακιστάν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που βρίσκεται σε ισχύ, παρά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεών τους στο Ισλαμαμπάντ.
"Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.
"Το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες", πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν
Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που έγιναν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν «υπερβολικές και παράνομες» απαιτήσεις τους, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.
«Η επιτυχία αυτής της διπλωματικής διαδικασίας εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την καλή πίστη της άλλης πλευράς, την απουσία κάθε υπερβολικής και παράνομης απαίτησης και την αποδοχή των νόμιμων δικαιωμάτων και των θεμιτών συμφερόντων του Ιράν», τόνισε μέσω X ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.
Σε επίπεδο άνευ προηγουμένου και για τις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς, μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, οι αντιπροσωπείες της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης άρχισαν χθες Σάββατο μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, σε αναζήτηση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεγαλύτερης διάρκειας, έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου.
Στη θεωρία, οι συνομιλίες, που ανεστάλησαν τη νύχτα, αναμένεται να ξαναρχίσουν αργότερα σήμερα.
Διεξήχθησαν τις τελευταίες 24 ώρες «συνομιλίες για διάφορες συνιστώσες των βασικών ζητημάτων υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων του στενού του Χορμούζ, του πυρηνικού προγράμματος, της άρσης των κυρώσεων και του οριστικού τέλους του πολέμου εναντίον του Ιράν και στην περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, κάνοντας λόγο για «βαρυφορτωμένη και μακρά ημέρα».
Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι «αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματίας, για να προστατεύσει τα συμφέροντα» της χώρας.
Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, αφού υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά που μπορούσαμε να κάνουμε» για να τερματιστεί ο πόλεμος.
«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο κ. Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν από χθες ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στηλίτευσε ιδίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του.
Οι συνομιλίες διήρκεσαν 21 ώρες, διευκρίνισε. «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», συνέχισε.
«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο κ. Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».
