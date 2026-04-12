«Άκαρπες» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων – «Παράλογες οι απαιτήσεις τους» λέει η Τεχεράνη, live όλες οι εξελίξεις

Tasnim: «Το Ιράν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί, η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των ΗΠΑ»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται» να διαπραγματευτεί.

«Το Ιράν παρουσίασε λογικές προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά», ανέφερε η πηγή.

Η πηγή κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έκαναν λάθος υπολογισμούς στις διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στον πόλεμο, και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στο Στενό του Ορμούζ «μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσουν σε μια λογική συμφωνία».

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ή τόπος για πιθανό επόμενο γύρο συνομιλιών.