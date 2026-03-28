Έφτασαν στη Μέση Ανατολή 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες – Για «λίγο ακόμη» ο πόλεμος λέει ο Βανς – Εκδίκηση υπόσχεται το Ιράν με τους Χούθι στο πλευρό του

Ανεξέλεγκτος μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έφτασε την 29η ημέρα μαχών παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωράνε. Την ίδια ώρα στον πόλεμο μπαίνουν και οι Χούθι της Υεμένης, σε μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Δείτε όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι 15 drones στόχευσαν την περιοχή γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
Ο στρατός ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο αεροδρόμιο εξαιτίας των επιθέσεων, αλλά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και έχει σβήσει.
Η εταιρεία Emirates Global Aluminium (EGA) ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις της υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την επίθεση.
Συγκεκριμένα, επλήγη το εργοστάσιο στο Al Taweelah, το οποίο βρίσκεται στην Οικονομική Ζώνη Khalifa. Η επίθεση έγινε με πυραύλους αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι αρχές είχαν αναφέρει πυρκαγιά στην περιοχή. Η φωτιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από συντρίμμια πυραύλου που αναχαιτίστηκε στον αέρα.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι κάποιοι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, όμως κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή ή επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση.
Στη Μέση Ανατολή έφτασαν περίπου 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Οι πεζοναύτες μεταφέρθηκαν με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli, το οποίο είναι αμφίβιο πλοίο εφόδου — δηλαδή μπορεί να υποστηρίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο από τη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Το πλοίο έχει βάση στην Ιαπωνία.
Πριν λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, το USS Tripoli συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν. Η μετακίνησή του προς τη Μέση Ανατολή αποφασίστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το πλοίο δεν μεταφέρει μόνο πεζοναύτες, αλλά και σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, διαθέτει μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά προσωπικού και υλικού, μαχητικά αεροσκάφη για επιθέσεις, καθώς και αμφίβια μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποβατικές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, και άλλες αμερικανικές δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή. Το USS Boxer, μαζί με δύο ακόμη πλοία και μια επιπλέον μονάδα πεζοναυτών, έχει επίσης λάβει εντολή να μεταβεί στη Μέση Ανατολή από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.
Η ανάπτυξη αυτή δείχνει την αυξημένη στρατιωτική παρουσία και ετοιμότητα των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια περίοδο έντασης.
Η ισραηλινή αεροπορία διεξάγει έρευνα, αφού ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια πόλη στο κεντρικό Ισραήλ το απόγευμα.
Ο στρατός δήλωσε ότι ο πύραυλος από το Ιράν είχε συμβατική κεφαλή και όχι διασποράς.
Τα συστήματα αεράμυνας δεν κατάφεραν να τον καταρρίψουν, παρά τις προσπάθειες αναχαίτισης.
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.
Ο υπουργός είπε ότι η επίθεση του Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα — ανάμεσά τους δύο δημοσιογράφοι — είναι κάτι που συμβαίνει ξανά και ξανά.
«Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε και πρέπει να το δείξουμε σε όλο τον κόσμο», είπε.
Επίσης ανέφερε ότι ετοιμάζουν επίσημη καταγγελία προς τον ΟΗΕ.
Όταν ρωτήθηκε τι μπορεί να κάνει ο Λίβανος, είπε ότι στόχος είναι να συνεχίσουν να βοηθούν τον κόσμο.
«Ο καλύτερος τρόπος να απαντήσουμε είναι να προσφέρουμε υγειονομική φροντίδα σε όλους τους πολίτες, σε όλη τη χώρα, μέχρι και τα νότια σύνορα», πρόσθεσε.
Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε την προηγούμενη ημέρα από Ισραηλινούς στρατιώτες σε καταυλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι «ανταποκρίθηκε» σε «απειλή».
«Ο Άνταμ Σαγέντ Σαλέχ Νταμάν, 15 ετών, έχασε τη ζωή του έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του από ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης» που διεξήχθη την Παρασκευή το βράδυ στον καταυλισμό Ντεϊσέχ, νότια της Βηθλεέμ, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Πυροβολήθηκε στην κοιλιακή χώρα, πρόσθεσε η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι τραυματίστηκε επίσης ένας ακόμη Παλαιστίνιος. Σε επικοινωνία με το AFP, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «επιχειρησιακή ενέργεια» χθες το βράδυ στην περιοχή της Βηθλεέμ όταν «ξέσπασαν βίαιες ταραχές», με πέτρες να πετιούνται στους στρατιώτες του.
«Απάντησαν με μέτρα διάλυσης των ταραχών, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών πυρών, σε απάντηση στην απειλή», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε.
Την Παρασκευή, δύο ακόμη Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κοντά στη Ραμάλα, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της Βηθλεέμ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι απάντησε σε επίθεση με πέτρες.
Η βία στη Δυτική Όχθη, ένα παλαιστινιακό έδαφος που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967, έχει κλιμακωθεί απότομα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.054 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών αλλά και αμάχων, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
Τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, τόσο άμαχοι όσο και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί στην ίδια περιοχή σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε την κατοικία του προέδρου του Ιρακινού Κουρδιστάν νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφεραν πηγές ασφαλείας, σε ένα περιστατικό που σημειώνεται καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στο βόρειο Ιράκ.
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν επίσης ένα drone κοντά σε μια βάση μαχητών Πεσμεργκά στο Ντουχόκ, πρόσθεσαν οι πηγές.
Τα πλήγματα έρχονται εν μέσω μιας αύξησης των επιθέσεων τόσο σε πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν όσο και σε κουρδικές δυνάμεις, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξαπλώνεται στο Ιράκ, προσελκύοντας πολλές ένοπλες ομάδες και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες της Βαγδάτης να περιορίσει τις επιπτώσεις.
Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι καταδίκασε την επίθεση στην κατοικία του προέδρου του Ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί και είχε μαζί του τηλεφωνική επικοινωνία, ανέφερε το γραφείο του.
Πέντε μέλη ιατρικού προσωπικού και 46 διασώστες έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.
«Ο αριθμός των μαρτύρων στον τομέα της υγείας έχει αυξηθεί σε 51, συμπεριλαμβανομένων 46 διασωστών και πέντε μελών ιατρικού προσωπικού», δήλωσε ο Ρακάν Νασερεντίν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι εννέα διασώστες σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες στοχοθέτησαν επίσης εννέα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τέσσερις από τους διασώστες που σκοτώθηκαν σήμερα ανήκαν στην Ισλαμική Αρχή Υγείας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ενώ οι άλλοι πέντε ήταν μέλη των Προσκόπων Αλ Ρισάλα, μια λιβανέζικη οργάνωση προσκόπων, η οποία συνδέεται στενά με το σιιτικό κόμμα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Όλοι εκτελούσαν αποστολές διάσωσης όταν έγιναν στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό. Συνολικά, το υπουργείο έχει καταγράψει 75 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγείας από τις 2 Μαρτίου, δήλωσε ο Νασερεντίν.
