Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί για τη Μέση Ανατολή: Αδιανόητο το Ιράν να θεωρεί την Ελλάδα εχθρική χώρα

Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι πολλά ελληνικά πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης (Φωτογραφία αρχείου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, είχε την Παρασκευή (27.03.2026) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η συζήτηση των δύο υπουργών Εξωτερικών του Ιράν επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί εξέθεσε τις θέσεις Ιράν, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και -σύμφωνα με πληροφορίες- εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους.

 

 Στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν επίσης και οι διεργασίες στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος. Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επικρατήσει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν επαφές και το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κ. Αραγτσι είχε συμμετάσχει και σε συνάντηση του σχήματος των χωρών των αρχαίων πολιτισμών στην Νέα Υόρκη που είχε προεδρεύσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Καθαρό «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, χωρίς μεγάλες εντάσεις η δεύτερη ημέρα
Οι παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών και πρώην προέδρων κινήθηκαν στον άξονα της πολιτικής αυτονομίας, ενώ οι καταστατικές αλλαγές προκάλεσαν ηπιότερες από τις αναμενόμενες αντιδράσεις
Ανδρουλάκης και Δούκας
Τσίπρας από Λαμία: «Η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους υποταγής στους ισχυρούς»
Στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε τον «νέο πατριωτισμό» με την κοινωνική δικαιοσύνη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για οικονομία, θεσμούς και διαφθορά και κάλεσε σε ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης
Αλέξης Τσίπρας
Γεραπετρίτης από Βεγγάζη: «Η Ελλάδα θα είναι ενεργητικά παρούσα» - Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο του ελληνικού προξενείου
Με αιχμή το νέο γενικό προξενείο,τη συνεργασία στο μεταναστευτικό και την ανάγκη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, ο ΥΠΕΞ μίλησε για αναβαθμισμένη παρουσία της Αθήνας στην περιοχή
Γεραπετρίτης στη Βεγγάζη
