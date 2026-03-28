Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί για τη Μέση Ανατολή: Αδιανόητο το Ιράν να θεωρεί την Ελλάδα εχθρική χώρα

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, είχε την Παρασκευή (27.03.2026) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η συζήτηση των δύο υπουργών Εξωτερικών του Ιράν επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί εξέθεσε τις θέσεις Ιράν, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και -σύμφωνα με πληροφορίες- εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους.

FM George Gerapetritis held a phone conversation with #Iran FM Seyed Abbas Araghchi @araghchi. Discussion focused on the situation in the broader Middle East. FM Gerapetritis stressed the need for a diplomatic solution & for full respect of Int’l Law & freedom of navigation. pic.twitter.com/am5POHvKTr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν επίσης και οι διεργασίες στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος. Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επικρατήσει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν επαφές και το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κ. Αραγτσι είχε συμμετάσχει και σε συνάντηση του σχήματος των χωρών των αρχαίων πολιτισμών στην Νέα Υόρκη που είχε προεδρεύσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.