Μέση Ανατολή: Βίντεο με αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικά αεροσκάφη

«Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνάμεις μέρα με τη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν αμύνονται μόνο απέναντι στις ιρανικές απειλές, αλλά τις αποδομούν μεθοδικά»
Βομβαρδισμοί στο Ιράν
Για ακόμη μια μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη νικήσει, ενώ η Centcom, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Κερμάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν

Τα τρία αεροσκάφη φαίνεται να περιλαμβάνουν δύο αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ένα C-130 και ένα αεροσκάφος επιτήρησης P-3, καθώς και ένα ρωσικής κατασκευής μεταγωγικό Il-76.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Στο βίντεο, φαίνονται τα αεροσκάφη να πλήττονται με ένα και μόνο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια φαίνονται τα τρία αεροσκάφη να καίγονται στον διάδρομο του αεροδρομίου. 

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνάμεις μέρα με τη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν αμύνονται μόνο απέναντι στις ιρανικές απειλές, αλλά τις αποδομούν μεθοδικά».

