Μέση Ανατολή: Βίντεο με αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικά αεροσκάφη

Για ακόμη μια μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη νικήσει, ενώ η Centcom, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Κερμάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Τα τρία αεροσκάφη φαίνεται να περιλαμβάνουν δύο αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ένα C-130 και ένα αεροσκάφος επιτήρησης P-3, καθώς και ένα ρωσικής κατασκευής μεταγωγικό Il-76.

Στο βίντεο, φαίνονται τα αεροσκάφη να πλήττονται με ένα και μόνο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια φαίνονται τα τρία αεροσκάφη να καίγονται στον διάδρομο του αεροδρομίου.

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει τις αεροπορικές του δυνάμεις μέρα με τη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν αμύνονται μόνο απέναντι στις ιρανικές απειλές, αλλά τις αποδομούν μεθοδικά».