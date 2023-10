Σοβαρές ζημιές υπέστη το νοσοκομείο τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας στη Γάζα μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση σύμφωνα με τη Χαμάς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τουρκοπαλαιστινιακό νοσοκομείο στη Γάζα βομβαρδίστηκε στον τρίτο όροφο και δεν υπάρχουν θύματα, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Γάζας αναφέρεται το εξής: «Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το νοσοκομείο τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στον τρίτο και τελευταίο όροφο του νοσοκομείου».

Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφειθ: «Σήμερα, λάβαμε πληροφορίες και εικόνες από την αποθήκη ανθρωπιστικής βοήθειας της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στη Γάζα, την κατασκευή της οποίας υποστηρίξαμε ως Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος, ότι υπέστη σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα των σφοδρών βομβαρδισμών και ήταν άχρηστη.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA