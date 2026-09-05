Κόσμος

Χάος σε πτήση της American Airlines: Έδεσαν με ταινία άνδρα που επιτέθηκε ρατσιστικά σε συνεπιβάτες του

Ο επιβάτης δεν έμεινε όμως μόνο στα λόγια, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε τον συνεπιβάτη του και έσπασε τον υπολογιστή του
επιβατης αεροπλανο
Ο επιβάτης δεμένος στο κάθισμα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πανικός επικράτησε σε πτήση της American Airlines, όταν επιβάτης έπαθε αμόκ προκαλώντας αναστάτωση, πριν ακινητοποιηθεί και δεθεί στην καρέκλα του με ταινία από συνεπιβάτες του και μέλη του πληρώματος.

Ο επιβάτης που έπαθε ρατσιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, δημιούργησε το χάος με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αναγκαστεί να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη, για να παραλάβουν τον άνδρα οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην πτήση 618, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντάλας – Νιούαρκ. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο επιβάτης άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά, εξαπολύοντας μια παραληρηματική επίθεση γεμάτη ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς προς τον διπλανό του.

Όταν ένας αεροσυνοδός παρενέβη για να τον σταματήσει, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε την επίθεσή του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρατσιστική ύβρη και προσβλητικές εκφράσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο επιβάτης μάλιστα δεν έμεινε όμως μόνο στα λόγια, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε τον συνεπιβάτη του και έσπασε τον υπολογιστή του.

Τότε τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν και κατάφεραν να τον περιορίσουν, χρησιμοποιώντας ταινία και δεματικά.

Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος, ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κάθισμά του, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη «λόγω ενός ενοχλητικού επιβάτη». Μετά την προσγείωση «οι αρχές επιβολής του νόμου συνάντησαν το αεροσκάφος και βοήθησαν στην αποβίβαση του επιβάτη», πριν η πτήση συνεχίσει προς τον τελικό της προορισμό, ανέφεραν.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά απείθαρχων επιβατών το 2026.

Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με βάση πολιτειακές κατηγορίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
120
97
96
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo