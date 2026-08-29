Oυκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη με πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά κοντά στο Κίεβο με τουλάχιστον 37 νεκρούς, βίντεο από τις εκρήξεις

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής με drones κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο, σε νεότερο απολογισμό θυμάτων της επίθεσης αυτής.

Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις στην Ουκρανία για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό drone κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την πιθανή παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

❗️ Russian strike near Kyiv triggers massive fire and secondary explosions at a site storing explosive materials: fatalities reported, six injured



In the village of Mila in Kyiv region’s Bucha district, a Russian drone reportedly crashed or struck the territory of an enterprise,… https://t.co/sUgsTEx2ob pic.twitter.com/OJ1dvONTUn — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων στην περιοχή Μπούτσα έχει πλέον αυξηθεί σε 37», δήλωσε ο Τκατσένκοστο, αφού είχε αναφέρει νωρίτερα 27 θανάτους. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δήμαρχος του χωριού Ντμιτρίβκα, πρόσθεσε.

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Οι ουκρανικές αρχές, οι οποίες δεν σχολιάζουν ποτέ ζημιές που προκαλούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του χώρου, αλλά φαινόταν να αποθηκεύει «εκρηκτικά αντικείμενα», τόνισαν Ουκρανοί εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνα για εγκληματική αμέλεια.

«Όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους (…) Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι: τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι η αποθήκη συνεχίζει να φλέγεται.

🔴 ALERTE INFO

Guerre en Ukraine: au moins 27 morts après une frappe russe sur un entrepôt près de Kievhttps://t.co/oKmTc0tzJx — BFM (@BFMTV) August 29, 2026

Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»

«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή κατά αποθήκης στην περιφέρεια του Κιέβου που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι.

«Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.