Κόσμος

Oυκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη με πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά κοντά στο Κίεβο με τουλάχιστον 37 νεκρούς, βίντεο από τις εκρήξεις

Ζελένσκι: Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη στο Κίεβο
Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη στο Κίεβο / REUTERS / Oleksandr Gusev
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής με drones κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο, σε νεότερο απολογισμό θυμάτων της επίθεσης αυτής.

Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις στην Ουκρανία για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό drone κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την πιθανή παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων στην περιοχή Μπούτσα έχει πλέον αυξηθεί σε 37», δήλωσε ο Τκατσένκοστο, αφού είχε αναφέρει νωρίτερα 27 θανάτους. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δήμαρχος του χωριού Ντμιτρίβκα, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές αρχές, οι οποίες δεν σχολιάζουν ποτέ ζημιές που προκαλούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του χώρου, αλλά φαινόταν να αποθηκεύει «εκρηκτικά αντικείμενα», τόνισαν Ουκρανοί εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνα για εγκληματική αμέλεια.

«Όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους (…) Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι: τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι η αποθήκη συνεχίζει να φλέγεται.

Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»

«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή κατά αποθήκης στην περιφέρεια του Κιέβου που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι.

«Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
140
84
59
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo