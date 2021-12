Για την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μίλησε ο επικεφαλής ιατρός της Moderna, σε συνέντευξή του στο Sky News. «Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι η ενισχυτική δόση μπορεί να προστατεύει έναντι της μετάλλαξης Όμικρον», δήλωσε – μεταξύ άλλων – ο Δρ Πολ Μπέρτον.

Δήλωσε μάλιστα ότι η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Moderna αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμές για ένα νέο εμβόλιο κατά τις μετάλλαξης Όμικρον, εκτιμώντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα πρέπει να αναμένονται στην αρχή του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Μιλώντας για την προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια έναντι της μετάλλαξης Όμικρον, ο Δρ Πολ Μπέρτον σημείωσε ότι αυτή φθίνει ακόμα και κατά 40 φορές μετά από τρεις με έξι μήνες. Ωστόσο, τόνισε με την ενισχυτική δόση η ανοσία αυξάνεται ξανά σε υψηλό βαθμό, σημειώνοντας ότι τα αντισώματα στον οργανισμό μετά από την αναμνηστική δόση «αυξάνονται γρήγορα».

Η μετάλλαξη Όμικρον, όπως είπε ο επικεφαλής ιατρός της Moderna, είναι μια «σοβαρή παραλλαγή» του κορονοϊού, καθώς τα στοιχεία από τη Νότια Αφρική δείχνουν πως έχει την ικανότητα να προσβάλλει ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Αναφέρθηκε επίσης και σε στοιχεία από τη Δανία, σύμφωνα με τα οποία τα ποσοστά νοσηλειών λόγω της μετάλλαξης Όμικρον είναι παρόμοια με εκείνα για τη Δέλτα.

Τέλος, ο επικεφαλής ιατρός της Moderna σχολίασε η ταυτόχρονη διασπορά των δύο μεταλλάξεων – της Όμικρον και της Δέλτα – συνιστά σημαντική απειλή. Όπως είχε αναφέρει, υπάρχει η πιθανότητα οι δύο παραλλαγές να μοιραστούν γενετικό υλικό δημιουργώντας ένα νέο στέλεχος, κάτι που θα συνιστούσε λόγο περαιτέρω ανησυχίας.

“I think it is a serious variant.”



