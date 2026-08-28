Ράτκο Μλάντιτς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του «χασάπη της Σρεμπρένιτσα»

Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς όπως έκανε γνωστό την Παρασκευή (28/8) ο Σέρβος υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των Μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995, πέθανε την Πέμπτη (27.08.2026).

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Ο Μλάντιτς, που ήταν επί μήνες σοβαρά άρρωστος, πέθανε στη Χάγη, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Είναι βέβαιον ότι ο στρατηγός Μλάντιτς θα λάβει όλες τις στρατιωτικές και κρατικές τιμές που δικαιούται», τόνισε ο Βούγιτς. Οι Σέρβοι αξιωματούχοι περιμένουν να μάθουν πότε οι αρχές στη Χάγη θα παραδώσουν τη σορό, είπε.

«Είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε στη Χάγη μόλις μάθουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», είπε ο υπουργός.

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Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα

Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα είναι η χειρότερη στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μλάντιτς πέθανε μερικές ημέρες μετά την τελευταία απόρριψη από τον Διεθνή Μηχανισμό Ποινικών Δικαστηρίων αιτήματος της οικογένειάς του και της σερβικής κυβέρνησης να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Βελιγράδι προκειμένου να νοσηλευθεί εκεί.

Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν μέλος μιας τριανδρίας – μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς – την ώρα που η πρώην Γιουγκοσλαβία βυθιζόταν στις σφαγές μετά την πτώση του κομμουνισμού.

Ο πόλεμος του 1992-1995 στη Βοσνία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους και προκάλεσε τον εκτοπισμό άλλων 2,2, εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στη Σρεμπρένιτσα, οι σερβικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Ράτκο Μλάντιτς εκτέλεσαν 8.000 Βόσνιους Μουσουλμάνους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ένας θύλακας υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών.