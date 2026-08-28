Νεπάλ: Ξανάρχισαν οι διασώσεις υπό τον φόβο νέων πλημμυρών – Υποχωρεί ο κίνδυνος υπερχείλισης λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση

Παρά τον αυξανόμενο φόβο πλημμυρών, οι Αρχές του Νεπάλ γνωστοποίησαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης στην περιοχή που επλήγη από καταστροφική πλημμύρα αυτή την εβδομάδα, μετά από μια ολιγόωρη διακοπή λόγω της υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης.

Εξαιτίας του κινδύνου υπερχείλισης και νέων πλημμυρών είχαν ανασταλεί οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, όμως η CCTV μετέδωσε ότι οι επιχειρήσεις τώρα «διεξάγονται με συντεταγμένο τρόπο». Παράλληλα η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι «μειώνεται σταδιακά» η απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης που έχει σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.

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Η λίμνη αδειάζει «με φυσικό τρόπο» και με πιο γρήγορο ρυθμό απ’ ό,τι γεμίζει με νέο νερό, τόνισε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι η στάθμη της μειώθηκε κατά 10 μέτρα σε σχέση με το πρωί.

Rescue operations intensify at mudslide-hit Gyirong Port in southwest China's Xizang Autonomous Region pic.twitter.com/xJFSNqCHpY — CGTN (@CGTNOfficial) August 28, 2026

Αντίστοιχα ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ δήλωσε ότι επαναλαμβάνονται και εκεί οι επιχειρήσεις διάσωσης, έπειτα από μια σύντομη διακοπή.

🚨🚨🚨#China alerts new barrier lake forms at #Nepal rivers confluence, posing high breach risk over next 3 days.



A significant barrier lake has formed near the confluence of the Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers in Nepal, with its water volume estimated at 2 million… pic.twitter.com/XtMiX3YUvs — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 27, 2026

Τους 5 έφτασαν οι νεκροί στην κινεζική πλευρά

Στο μεταξύ ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή Γκιρόνγκ χθες Πέμπτη (27.08.2026) το απόγευμα και συναντήθηκε με διασώστες και εκτοπισμένους κατοίκους, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Xinhua.

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Ο Λι ζήτησε να γίνονται γνωστές πληροφορίες για την καταστροφή και τις προσπάθειες διάσωσης εγκαίρως και με διαφάνεια, ενώ κάλεσε να ενισχυθεί ο συντονισμός με ξένες κυβερνήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι.

Ο Λι όπως και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους ομολόγους τους του Νεπάλ, μετέδωσε το Xinhua.

Τους πέντε έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης (26.08.2026) σε περιοχή μεταξύ του Θιβέτ και του Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της Κίνας.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει το Νεπάλ στις προσπάθειες διάσωσης και να παράσχει κάθε υποστήριξη και βοήθεια που έχει στη διάθεσή της», ανέφερε ο Σι στο συλλυπητήριο μήνυμα προς τον πρόεδρο του Νεπάλ Ραμ Τσάντρα Παουντέλ.

Αν και έχει λάβει πολλές προσφορές για βοήθεια, το Νεπάλ επιμένει ότι δεν τη χρειάζεται.

«Είναι φυσικό να γίνονται προσφορές για βοήθεια. Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας διεξάγουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προς το παρόν δεν χρειαζόμαστε τέτοια βοήθεια», τόνισε ο Λοκ Μπαχαντούρ Σέτρι εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ.

Η εφημερίδα Kathmandu Post ανέφερε ότι η Ινδία, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση του Νεπάλ να επιτρέψει σε ομάδες τους έρευνας και διάσωσης να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Καταφεύγουν σε σημεία με υψόμετρο

Οι επιχειρήσεις διάσωσης διενεργούνται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων κατολισθήσεων ή και υπερχείλισης των λιμνών φυσικού φράγματος.

Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια ή στο ύπαιθρο, ενώ άλλοι σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Ομάδες διάσωσης προσπαθούν να διασώσουν περίπου 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος της περιοχής.

350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν ήδη από το σημείο, ωστόσο εκτιμάται πως παραμένουν εγκλωβισμένοι ακόμη εκατό άνθρωποι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 489 είναι οι νεκροί των πλημμυρών, ενώ τους 1.400 ξεπερνούν οι αγνοούμενοι.