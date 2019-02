Μετεωρίτης, ισχυρή έκρηξη και πρωτόγνωρες στιγμές στην Κούβα! video, pics

Ένας μετεωρίτης έπεσε χθες, Παρασκευή, στην Κούβα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη η οποία ακούσθηκε σε πολλές τοποθεσίες της επαρχίας Πινάρ δελ Ρίο (δυτική Κούβα), ανακοίνωσε ένα μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Αστρονομίας.

Πολυάριθμοι Κουβανοί μοιράσθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο από την πτώση του μετεωρίτη που σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) και συνοδεύθηκε από λάμψη. Δημοσιογράφοι του τοπικού τηλεοπτικού δικτύο Telepinar δημοσιοποίησαν φωτογραφίες που δείχνουν μαύρους βράχους μεγέθους γροθιάς, οι οποίοι έπεσαν στην τουριστική πόλη Βινιάλες.

Rocks found after apparent meteor explodes over Cuba Details: https://t.co/vdcJPfXM6t pic.twitter.com/lTaQrmunpq — RT (@RT_com) February 2, 2019

A meteorite possibly struck western Cuba, according to the National Weather Service in Key West, Florida https://t.co/ru6abBfaRG pic.twitter.com/NhBzxUcSRD — CNN (@CNN) February 2, 2019

Fragments were recovered today after an exploding meteor left a trail over #PinardelRio Cuba and "shattered windows and made extremely loud sounds” (via @HatzelVelaWPLG HT @ProfAbelMendez) pic.twitter.com/9rGQYKcLfB — Jason Major (@JPMajor) February 1, 2019

A suspected #meteor exploded over western #Cuba on Friday and rained debris on houses in and around the tourist town of Vinales, some 180 km west of Havana. https://t.co/gnZK64sYUF pic.twitter.com/iRbVSINaom — China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 2, 2019

Meteor EXPLODES, Shatters Windows In Western Cuba – After Startling Flor… https://t.co/RkMgnosUwF via @YouTube Video By: DAHBOO77 pic.twitter.com/6MsO6QbPBo — PLANET X/WORMWOOD (@BoFromMontreal) February 1, 2019

Ο μετεωρίτης και η αγωνία

Έκπληκτοι οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Βινιάλες, ο Οσμάνι Μοσέγκι, διευκρινίζοντας πως ο μετεωρίτης δεν είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες.

«Έπεσαν πέτρες», πρόσθεσε, και η μεγαλύτερη απ’ αυτές -μήκους «20 έως 30 εκατοστών»- «άφησε ίχνη της πρόσκρουσής της» σ’ έναν δρόμο που οδηγεί σε τουριστική ατραξιόν της πόλης, πρόσθεσε.

Εκτός από τη Βινιάλες, η έκρηξη έγινε αισθητή στις τοποθεσίες Κονσολασιόν ντελ Σουρ, Μίνας ντε Ματαάμπρε και Μαρτίνες, μετέδωσε το επίσημο κουβανικό πρακτορείο ειδήσεων ACN.

«Είναι ένας βραχώδης μετεωρίτης, με κράμα σιδήρου και νικελίου, ο οποίος περιέχει επίσης μεγάλη ποσότητα πυριτικού άλατος μαγνησίου», διευκρίνισε ένας ειδικός του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Αστρονομίας, ο Εφρέν Χάιμες Σαλγάδο, τον οποίο επικαλείται ο ραδιοσταθμός Radio Guama.

