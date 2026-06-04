Κόσμος

Τουρκία: 30 μετανάστες βρέθηκαν κρυμμένοι στη δεξαμενή βυτιοφόρου

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά και διακίνησή τους
Μετανάστες βγαίνουν από το βυτιοφόρο
Μετανάστες βγαίνουν από το βυτιοφόρο / Photo / X
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Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση αποκάλυψαν οι αρχές στην Τουρκία, όταν εντόπισαν 30 μετανάστες κρυμμένους μέσα στην άδεια δεξαμενή βυτιοφόρου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Μπιτλίς, σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Η επιχείρηση των αστυνομικών στην Τουρκία οδήγησε στον εντοπισμό των μεταναστών, οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο στο εσωτερικό του βαρέος οχήματος σε μια προσπάθεια να περάσουν απαρατήρητοι. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές δείχνει τους άνδρες να βγαίνουν ένας-ένας από τις καταπακτές της δεξαμενής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά και διακίνηση των ανθρώπων. Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

 

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικότητες των μεταναστών ούτε για τα στοιχεία του συλληφθέντα. Παράλληλα, όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις από δημοσιογράφους, η τοπική αστυνομία απέφυγε να προχωρήσει σε περαιτέρω ανακοινώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, οι 30 άνθρωποι πρόκειται να απελαθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται ένα από τα βασικά περάσματα για όσους επιχειρούν να εισέλθουν παράτυπα στη χώρα από τα ανατολικά σύνορα.

Παρόμοια περιστατικά καταγράφονται συχνά στην επαρχία Μπιτλίς, η οποία βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από τα ιρανικά σύνορα. Για τον λόγο αυτό, οι τουρκικές αρχές έχουν κατασκευάσει τα τελευταία χρόνια τείχος μήκους περίπου 380 χιλιομέτρων, με στόχο να περιορίσουν τις παράτυπες διελεύσεις, κυρίως από μετανάστες που προέρχονται από το Αφγανιστάν.

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