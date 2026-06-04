Κόσμος

NATO: Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές σε μια εβδομάδα για να αναχαιτίσουν ρωσικές απειλές

Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και μεταγωγικά αεροσκάφη σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο
Γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Rafale
Γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Rafale / Φωτογραφία U.S Air Force
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Για την κλιμάκωση των εντάσεων στους αιθέρες της Βαλτικής Θάλασσας μίλησε σήμερα (04.06.2026) ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, ο οποίος αποκάλυψε ότι γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη είναι στην πρώτη γραμμή άμυνας του NATO απέναντι στις ρωσικές απειλές.

Ειδικότερα, γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της Αποστολής Αεροπορικής Επιτήρησης της Βαλτικής (Baltic Air Policing) του NATO, με τη Γαλλία να χαρακτηρίζει τις εισβολές ως «προκλήσεις» σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο.

Η αποστολή προστατεύει τον εναέριο χώρο των τριών κρατών της Βαλτικής, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας, μέσω των εκ περιτροπής αποστολών μαχητικών αεροσκαφών του NATO, καλύπτοντας τα κενά στις δικές τους δυνατότητες.

Τα αεροσκάφη αναχωρούν αμέσως για να αναχαιτίσουν μη αναγνωρισμένα ή μη συμμορφούμενα αεροσκάφη.

Ο Γκιγιόμ Βερνέ δήλωσε σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Μόσχα επιδιώκει να επιδείξει τη δύναμή της, την ίδια εβδομάδα που φιλοξενεί το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Η γαλλική μοίρα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδια πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία», δήλωσε ο Βερνέ.

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια ότι μεταξύ των αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και μεταγωγικά αεροσκάφη.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς περιπτώσεων κατά τις οποίες drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, πυροδοτώντας φόβους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί στα βόρεια σύνορα του NATO με τη Ρωσία.

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