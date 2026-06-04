ΗΠΑ και Ρωσία θα υπογράψουν συμφωνία για την σήραγγα «Πούτιν – Τραμπ» στο Βερίγγειο Πορθμό

Στη Ρωσία είναι στραμμένα τα βλέμματα για το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον Βλαντίμιρ Πούτιν τόσο για τις διμερείςς οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ωστόσο Μόσχα και Ουάσινγκτον φαίνεται ότι σχεδιάζουον τεράστιες επενδύσεις.

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Ειδικότερα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζητούν εντατικά κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική, δήλωσε σήμερα (04.06.2026) ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν αύριο (05.06.2026) συμφωνία για την κατασκευή σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό, δήλωσε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι «Ζβεζντά».

«Αύριο υπογράφουμε συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας που θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ρώσο αξιωματούχος.

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Το φιλόδοξο αυτό κατασκευαστικό πρόγραμμα έγινε ευρέως γνωστό τον Οκτώβριο του 2025 από τον Ντμιτρίεφ, ο οποίος είχε δημοσιεύσει στα social media χάρτες και πληροφορίες.

Το πρόγραμμα για την υπόγεια σιδηροδρομική και εμπορευματική σύνδεση μήκους 112 χιλιομέτρων με την ονομασία «Πούτιν – Τραμπ» έχει περίπου κόστος 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενου από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», ενώ η κατασκευή του μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ ετών, σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας (RDIF) δήλωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες Τετάρτη (03.06.2026) με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ και ότι θα έχει επαφές μαζί τους αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και RIA

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έως ότου οι ειρηνευτικές προσπάθειες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν.